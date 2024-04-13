13 апреля 2024, 20:15

Названа предварительная причина падения фуникулера в Турции

Pixabay
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Фуникулер на канатной дороге в Анталье упал из-за разъеденных коррозией крепежных материалов. Об этом со ссылкой на предварительный отчет сообщил министр юстиции Турции Йылмаз Тунч на своей странице в социальной сети X.

Он подчеркнул, что упавшую кабину и всю канатную дорогу проверили представители прокуратуры, эксперты по охране труда и технике безопасности, а также электрики.

По результатам проведенной работы они выпустили отчет, в котором говорится, что крепежные элементы подверглись коррозии, а система шкивов (колес с желобом, которые двигают кабинку. - прим. ред.) повредилась из-за поломки одной из несущих мачт.

Сотрудники канатной дороги не провели мероприятия по эвакуации пассажиров, предусмотренные на случай чрезвычайной ситуации. В результате задержали 13 подозреваемых, среди которых оказались ответственные за техническое обслуживание и ремонт фуникулеров, а также канатной дороги.

Министр добавил, что спасатели продолжили снимать застрявших пассажиров.

О крушении кабинки фуникулера в Анталье сообщил мэр города Мухиттин Беджек. Он уточнил, что в результате аварии погиб один пассажир, семеро получили ранения различной степени тяжести. В оставшихся на высоте кабинках остались 184 человека.

Спасатели Турция Эвакуации
13 апреля 2024, 21:25
«Не подходи!» Помешать преступнику в Сиднее пытался русский парень
Freepik
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Молодой человек из России был единственным, кто пытался помешать преступнику в торговом центре Westfield Bondi Junction в Сиднее. Об этом сообщила газета The Sydney Morning Herald, в соцсети Х появились сотни комментариев к видео.

Молодой человек из России был единственным, кто пытался помешать преступнику в торговом центре Westfield Bondi Junction в Сиднее. Об этом сообщила газета The Sydney Morning Herald , в соцсети Х появились сотни комментариев к видео.

«Короткое, но драматичное видео запечатлело момент, когда одинокий мужчина, вооруженный тумбой торгового центра, противостоит нападавшему с ножом на эскалаторе», - уточнило издание.

Мужчина до приезда полицейских пытался удержать вооруженного преступника , убившего, по данным газеты, шесть человек. Он железной палкой заблокировал вход к детским комнатам и кричал «Не подходи!». Кадры героического поступка русского разлетелись по соцсетям и местным СМИ.

Комментаторы в соцсети с удивлением отметили, что парень на видео - русский. Один из пользователей пообещал 1000 долларов «на хорошую водку за храбрость», второй отметил, что «это не вписывается ни в один западный рассказ», а третий спросил, «почему мы воюем с русскими». Парня назвали невероятным, а храбрость - чертой русских.

Австралия Преступления Соцсети Видео Мужчины
13 апреля 2024, 20:49
Рынку металлов напророчили хаос из-за новых санкций против России
Freepik
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Новые санкции Великобритании и США в сфере торговли российскими металлами могут спровоцировать хаос на рынке. С таким предупреждением выступила Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME).

В заявлении отметили, что биржа немедленно приостановит действие гарантий на металл, произведенный после 13 апреля 2024 года.

«LME признает, что последствием пересмотренного пакета санкций может стать возникновение некоторой степени неопределенности на рынке», - указали в документе.

Биржа признала, что новые санкции приведут к тому, что участники рынка потребуют использование соответствующего металла «в качестве защитной меры».

США ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля российского происхождения. К санкциям присоединилась Великобритания. Британцам запретили приобретать на мировых биржах метал, произведенный в России после 23:59 12 апреля 2024 года.

США Великобритания Санкции Россия Металлы
13 апреля 2024, 20:36
Лавров осудил удар Израиля по консульству в Дамаске
РИА «Новости»
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Главы министерств иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Российский министр осудил удар Израиля по консульству Ирана, сообщила пресс-служба ведомства.

«С российской стороны вновь поступило решительное осуждение осуществленного 1 апреля авиаудара Израиля по иранскому консульскому представительству в Дамаске», - указали в министерстве.

Министры России и Ирана подтвердили намерение стран сохранить высокий уровень координации по вопросам международной и региональной повестки дня.

Президент США Джо Байден ранее публично предостерег Иран от нанесения удара по Израилю. Он отметил, что иранские власти не добьются успеха, так как Соединенные Штаты будут поддерживать Израиль и помогут ему защититься.

Израиль Сергей Лавров Россия Иран Ближний Восток
13 апреля 2024, 20:35
Один человек погиб, когда грузовик протаранил правительственное здание в Техасе
Freepik
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Один человек погиб, 13 получили травмы во время ДТП, при котором грузовой автомобиль врезался в правительственное здание в городе Бренем, штат Техас. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местных чиновников.

Авария произошла в пятницу, 12 апреля. Грузовой автомобиль протаранил департамент общественной безопасности.

«Один человек погиб, 13 получили ранения, после того как мужчина намеренно врезался на угнанном грузовике в офис техасского департамента общественной безопасности», - уточнили журналисты.

Водителя грузовика арестовали. По версии телеканала, 42-летний мужчина ранее пытался продлить водительские права, но ему отказали. После этого он решил протаранить здание.

В Дагестане в ДТП с микроавтобусом погибли три человека. Столкнулись пассажирская «Газель», легковой и грузовой автомобили.

Грузовики ДТП Мужчины Водители

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