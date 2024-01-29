Названа предварительная дата визита Путина в Турцию

Он подчеркнул, что в рамках поездки в Турцию президент России встретиться для переговоров со своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Могу сказать, что украинская тематика будет в качестве, наверное, одной из основных предметов переговоров», - заявил Ушаков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на минувшей неделе в беседе с журналистами говорил, что пока нет даже предварительной даты поездки Путина в Турцию. Он пояснял, что сейчас идет согласование графиков лидеров двух стран.

Турецкие СМИ со ссылкой на источники сообщали, что встреча Путина и Эрдогана пройдет 12 февраля. Но официально ни одна из сторон эту информацию пока не подтвердила.