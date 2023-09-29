Названа предварительная дата шатдауна правительства США

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Он пояснил, что сейчас решается вопрос, какие отделы Госдепартамента продолжат работать, чтобы не допустить нарушения национальной безопасности, а какие сотрудники уйдут в вынужденный неоплачиваемый отпуск.

«У нас идет разработка плана на случай непредвиденных обстоятельств, если произойдет шатдаун», - заявил Миллер.

Ближайшее воскресенье, 1 октября, станет последним днем, когда конгресс США должен принять бюджет на следующий финансовый год, но парламентарии не смогли прийти к единому соглашению по этому вопросу.

Президент США Джо Байден признался, что у него нет рычагов влияния на конгресс, чтобы предотвратить предстоящую остановку работы правительства.

Новый шатдаун станет третьим за последние пять лет. Последняя и самая длительная в истории США приостановка работы правительства продолжалась 35 дней с 22 декабря 2018 года до 21 января 2019. Тогда занимавший пост президента США Дональд Трамп не смог убедить конгресс внести в бюджет статью о выделении пяти миллиардов долларов для строительства стены на границе с Мексикой. В итоге страна оказалась без принятого закона о доходах и расходах. В неоплачиваемые отпуска ушли около 800 тысяч государственных служащих , а четверть учреждений прекратила работу.

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Государственный департамент США начал подготовку к возможной остановке работы всего правительства страны (шатдауну) с 1 октября. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэтью Миллер.