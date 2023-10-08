Названа «опасная авантюра» США, обернувшаяся для них угрозой

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Ларсен констатировала, что всего за пару лет южную границу США пересекли миллионы мужчин призывного возраста.

«Вы действительно думаете, что все эти люди здесь только для того, чтобы найти работу? Не обманывайте себя. Открытая граница - опасная авантюра», - уверяет журналистка.

Приток мигрантов в Соединенные Штаты побил рекорды в прошлом и позапрошлом годах и превысил 2,3 миллиона человек. Миллиардер Илон Маск лично приехал на границу и заснял десятки сидящих в ожидании нелегалов, чтобы продемонстрировать масштабы происходящего.

Экс-президент США Дональд Трамп занимал жесткую позицию по вопросу миграции из Южной Америки и решил возвести так называемый американо-мексиканский барьер. Строительство стены уже началось, но позже администрация нового президента Джо Байдена отказалась о проекта, и миграционный кризис стал набирать обороты.