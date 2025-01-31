31 января 2025, 20:15

Названа новая версия авиакатастрофы в США

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Пилот вертолета Black Hawk мог перепутать яркий источник света с самолетом перед авиакатастрофой в Вашингтоне. Такую версию крушения озвучила бывшая генеральный инспектор Министерства транспорта США Мэри Скьяво в интервью CNN.

После изучения видео происшествия эксперт обратила внимание, что в районе аварии был виден еще один источник света. Скьяво предположила, что из-за него экипаж вертолета мог отслеживать не то воздушное судно.

«Вопрос просто в точке обзора. Есть опасения, что пилот мог сфокусироваться на более ярком двигавшемся свете и принять его за самолет, который должен был отслеживать», - отметила она.

Также эксперт не исключила, что вертолет совершал полет выше положенной высоты.

Минтранс США ранее заявил, что авиакатастрофу с участием пассажирского лайнера и армейского вертолета можно было предотвратить. Жертвами трагедии стали 67 человек - 64 на борту лайнера и три члена экипажа Black Hawk.

США Вертолеты Вашингтон Авиакатастрофы Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном
31 января 2025, 21:16
Панамский канал назвали стратегическим активом США
РИА «Новости»
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Американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом считает Панамский канал «стратегическим активом» и он не может находиться под контролем Китая. Об этом заявил спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне в ходе брифинга, сообщил ТАСС.

«Это ключевой вопрос. Если XXI век будет золотым веком Америки, то данный стратегический актив не может находиться под контролем Китая ни де-факто, ни де-юре», - заявил спецпредставитель.

Новый госсекретарь США Марко Рубио планирует посетить в ближайшие дни Панаму, Сальвадор, а также Коста-Рику, Гватемалу и Доминиканскую Республику. В ходе поездки он встретится с должностными лицами и бизнесменами.

Поездка Рубио начнется в Панаме, где пройдут переговоры с президентом страны Хосе Раулем Мулино. Одной из тем обсуждения станет влияние Китая в регионе.

Трамп заявил о претензиях США на Панамский канал еще до официального вступления в должность. По его словам, Панама в последнее время начала устанавливать якобы необоснованно высокие тарифы на проводку американских судов.

США Дональд Трамп Китай Латинская Америка
31 января 2025, 21:01
Бундестаг проголосовал по скандальному проекту ужесточения миграционной политики
РИА «Новости»
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Большинство членов бундестага выступили против ужесточения миграционной политики Германии. Парламент отклонил нашумевший законопроект. Трансляцию голосования вели на YouTube-канале органа.

Рассмотрение законопроекта об ужесточении миграционного законодательства состоялось вечером 31 января. Против него выступили 350 депутатов, за - 338 членов парламента. Еще пять человек воздержались.

Предложение ужесточить миграционную политику вызвало в Германии массовые волнения. Бундестаг 29 января поддержал резолюцию об ужесточении миграционного законодательства, которую внесла фракция Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза при поддержке партии «Альтернатива для Германии». Тысячи человек устроили акции протеста возле офисов ХДС в Мюнхене, Ганновере, Майнце и Киле.

В Германии назрел миграционный кризис, аналитики допустили введение чрезвычайного положения. Почти 70% жителей потребовали сократить прием беженцев.

Германия Мигранты Законы
31 января 2025, 20:48
Норвегия не арестовала россиян с задержанного судна Silver Dania
Global Look Press
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Полиция не стала арестовывать экипаж задержанного властями Норвегии судна Silver Dania, который состоит из 11 россиян. Об этом уведомили сотрудников посольства России в Осло, сообщил ТАСС.

«На запрос посольства о задержании судна Silver Dania с российским экипажем в экономзоне Норвегии представители полиции округа Тромс сообщили, что граждане России не арестованы», - подчеркнули в дипмиссии.

Российский экипаж проинформировали о возможности обратиться в посольство в Осло и генконсульство в Киркенесе. В дипведомство обращений пока не поступало.

Задержание судна Silver Dania прошло 26 января по запросу прокуратуры Литвы, которая заподозрила экипаж в причастности к подрыву подводного кабеля в Балтийском море. Владельцем сухогруза выступает норвежская компания, но его обслуживанием занималась российская команда.

Задержания Литва Норвегия Россия Полиция Балтийское море
31 января 2025, 19:31
Диспетчер в день крушения в США работал с двойной нагрузкой из-за коллеги
Global Look Press
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Один диспетчер ушел со смены раньше в день авиакатастрофы в Вашингтоне. Поэтому его коллеге пришлось выполнять двойную работу, сообщила газета The New York Times.

По данным издания, распределение задач по управлению вертолетным трафиком и самолетами происходит с 10:00 до 21:30. Потом интенсивность полетов снижается, поэтому обязанности диспетчеров объединяются.

В вечер крушения руководитель службы управления воздушным движением разрешил одному из диспетчеров уйти пораньше. В результате его обязанности передали коллеге. Причина, почему супервайзер принял такое решение, не уточняется.

Бывший военный пилот Дэрин Гоб ранее назвал вероятной причиной авиакатастрофы в США нехватку экипажа вертолета. По его версии, в состав экипажа Black Hawk входили три человека вместо четырех. Поэтому они не заметили опасное сближение с лайнером.

США Вертолеты Вашингтон Авиакатастрофы Самолеты Военный вертолет столкнулся с самолетом над Вашингтоном

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