Названа новая «Мисс Вселенная»

Конкурс прошел в 72-й раз. Финал состоялся в Сальвадоре. Организаторы сообщили, что в следующий раз «Мисс Вселенная» пройдет в Мексике.

Российскую Федерацию представила победительница конкурса «Мисс Россия», студентка из Химок Маргарита Голубева. Она предстала перед жюри в образе «Царевна-Лебедь», созданном петербургской дизайнер-модельером Ольгой Маляровой.

О том, что в 2023 году конкурс проведут в Сальвадоре, сообщил его президент Найиб Букеле в январе. Дату определили парой недель позже. Перед этим страна проводила «Мисс Вселенная» в 1975 году. В конкурсе приняли участие представительницы 86 стран.

Ранее писатель Платон Беседин в колонке для «360» назвал современные конкурсы красоты «парадом конъюнктурного уродства» и отметил, что люди забыли о подлинной красоте, которая должна спасти мир.