Названа главная ошибка Байдена по украинскому конфликту

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Он отметил, что Байдену удалось выстроить коалицию из помогающих Украине государств, однако все испортили его промахи. Во-первых, он не конкретизировал конечную цель масштабной военной помощи Украине со стороны США.

«Если бы он сказал, что наша цель - победа Украины, американцы с большей готовностью поддержали бы Киев», - считает генерал.

По мнению Ходжеса, из этой ошибки вытекает вторая: у помогающих Украине стран нет четкой цели, а без этого им сложно проводить последовательную политику. За поставкой Javelin, Stinger, ATACMS «не всегда стоит план», подчеркнул Ходжес.

Он добавил, что американский президент, видимо, слишком боится обострения отношений с Россией и того, что она в итоге применит ядерное оружие.