Названа дата проведения заседания СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии

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«Мы только что запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии», - написал он.

По словам Полянского, председательствующие в феврале гайанцы планируют назначить его на 5 февраля на 16:00 (00:00 по московскому времени).

МИД России ранее сообщил, что российская сторона осудила ракетные удары США по Ираку и Сирии , поэтому намерена добиться срочного рассмотрения этой ситуации на Совете Безопасности ООН.

Военные США обстреляли 85 целей, связанных с силами иранского Корпуса стражей Исламской революции, в ночь на 3 января.

Президент США Джо Байден заявил, что лично отдал приказ об атаке американским войскам.