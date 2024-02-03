03 февраля 2024, 19:05

Названа дата проведения заседания СБ ООН из-за ударов США по Ираку и Сирии

Global Look Press
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Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США по Ираку и Сирии. Предположительно, его проведут 5 февраля, сообщил в Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы только что запросили срочное заседание СБ ООН в связи с угрозами миру и безопасности, созданными ударами США по Ираку и Сирии», - написал он.

По словам Полянского, председательствующие в феврале гайанцы планируют назначить его на 5 февраля на 16:00 (00:00 по московскому времени).

МИД России ранее сообщил, что российская сторона осудила ракетные удары США по Ираку и Сирии , поэтому намерена добиться срочного рассмотрения этой ситуации на Совете Безопасности ООН.

Военные США обстреляли 85 целей, связанных с силами иранского Корпуса стражей Исламской революции, в ночь на 3 января.

Президент США Джо Байден заявил, что лично отдал приказ об атаке американским войскам.

США Сирия Международные отношения Россия ООН Ирак
03 февраля 2024, 19:16
Китай запустил в космос первый спутник с искусственным интеллектом
Global Look Press
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Запущенная с космодрома в китайской провинции Гуандун ракета-носитель Smart Dragon-3 успешно вывела на орбиту девять спутников, в том числе космический аппарат с искусственным интеллектом. Об этом сообщил телеканал CGTN.

Запуск состоялся в 11:06 по пекинскому времени (в 06:06 по московскому) в штатном режиме. Это третий успешный полет новой китайской ракеты-носителя.

Спутник с искусственным интеллектом получил название «Жунпяо». Работу аппарата поддерживает искусственный интеллект Synaesthesia Fusion, разработанный компанией Guoxing Aerospace Technology.

В ходе работы спутника на орбите специалисты проверят работу алгоритмов искусственного интеллекта в условиях невесомости, а также возможность создания удаленной платформы системы связи.

Впервые Китай провел запуск ракеты-носителя Smart Dragon-3 в декабре 2022 года. Тогда челнок вывел на орбиту сразу 14 спутников. Второй запуск провели через год.

В начале декабря прошлого года Китай первым в мире запустил ракету-носитель Zhuque 2 Y-3 , оснащенную кислородно-метановым двигателем. Двухступенчатый челнок вывел на орбиту коммерческие спутники HongHu, TianYi-33 и HongHu-2.

Искусственный интеллект Космические спутники Космос Китай
03 февраля 2024, 18:51
Купленную на распродаже ракету — носитель ядерной боеголовки нашли в гараже американца
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Житель города Белвью в штате Вашингтон во время сбора вещей в гараже мертвого соседа наткнулся на военную ракету. Мужчина позвонил в Музей ВВС штата Огайо и предложил забрать необычную находку. Но сотрудники учреждения культуры передали сообщение правоохранителям. Об этом сообщила пресс-служба местного полицейского департамента.

К дому с хранящимся боеприпасом выехали саперы полицейского управления и патрульные службы. После осмотра они пришли к выводу, что покойный хранил в гараже неуправляемую ракету класса «воздух-воздух» Douglas AIR-2 Genie (предыдущее обозначение - MB-1), которая переносила ядерную боеголовку массой в тысячу тонн.

Сообщивший о находке житель уточнил, сосед купил ее во время распродажи, но где и когда именно это произошло, сказать затруднился.

Полицейские установили, что ракетного топлива и самой боеголовки у ракеты нет. Сама она представляет собой безопасный артефакт. Так как военные не попросили вернуть им ракету, полицейские предложили собеседнику отреставрировать ее и передать в музей.

В начале января работников грузового комплекса пермского аэропорта Большое Савино эвакуировали из-за о бнаруженной в багаже гранаты. В ходе проверки выяснилось, что внимание таможенников привлек муляж снаряда Ф-1, но в ходе дальнейшего осмотра специалисты нашли настоящий боеприпас для гранатомета и патрон с пробитым капсюлем.

США Ракеты Полиция
03 февраля 2024, 17:45
Власти Ирака объявили траур по погибшим при ударах США
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Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани подписал указ, в котором объявил общенациональный траур по погибшим при ночных атаках американской авиации по приграничным районам страны. Об этом сообщила его пресс-служба в соцсети X.

Всеобщий траур объявили во всех государственных учреждениях и ведомствах сроком на три дня. В стране почтут память жертв бомбардировок ВВС США в районе приграничного города Эль-Каим в провинции Анбар.

По данным издания Shafaq News , в Ираке погибли 16 человек, еще 25 получили ранения. Правительство Ирака назвало атаку агрессией против суверенитета страны.

В ночь на 3 февраля США нанесли удары по 85 целям в Сирии и Ираке. В Центральном командовании ВС США заявили, что в регионе применялись бомбардировщики дальнего действия.

Позднее власти Сирии сообщили, что в результате американских ударов погибли мирные жители и военные, пострадала инфраструктура.

США Ирак
03 февраля 2024, 16:22
Последствия отказа от российского газа раскрыли в Норвегии
РИА «Новости»
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С 2022 года Европейский союз начал опустошать мировой рынок сжиженного природного газа, чтобы компенсировать потери из-за отказа от российских углеводородов. Об этом в обращении к министру энергетики Норвегии Терье Аасланду написал депутат Мариус Арион Нильсен, документ опубликовали на сайте парламента.

Политик отметил, что такие действия оказывают негативное влияние на экономику и климат бедных стран. В запросе к главе ведомстве депутат попросил уточнить, насколько Евросоюз серьезно оценивает последствия своей энергетической политики, которую проводит после февраля 2022 года.

«ЕС просто высасывает международный рынок сжиженного природного газа, чтобы хоть как-то компенсировать утрату трубопроводного газа из России. Все это перекладывает энергетическую проблему на более бедные государства и увеличивает глобальные выбросы CO2», - отметил Нильсен.

Также депутат подчеркнул, что из-за такой политики цены на газ сильно выросли, а выбросы парниковых газов и энергетическая бедность увеличились.

Западные СМИ сообщали, что ЕС начал подготовку к поискам альтернативных источников поставок газа после завершения договора о транзите между Россией и Украиной.

Газ Депутаты Норвегия Россия Евросоюз

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