20 мая 2024, 19:27

Названа дата похорон президента Ирана Раиси

Global Look Press
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Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде. Начиная с завтрашнего дня в Тебризе начнется церемония прощания со всеми погибшими в авиакатастрофе. Об этом сообщило агентство Mehr.

Правительственная делегация во главе с Раиси погибла при крушении вертолета в минувшее воскресенье, 19 мая, в горной местности северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Глава государства прибыл туда для участия в церемонии по запуску гидроузлов. Спасатели добрались до места крушения только на следующий день. Они подтвердили, что в результате происшествия никто не выжил.

Организацией траурных мероприятий и церемонией погребения займется специальный правительственный комитет под руководством вице-президента Мохсена Мансури.

«Церемония похорон аятоллы Раиси состоится в четверг вечером в мавзолее имама Резы», - заявил он в беседе с журналистами.

Шиитская святыня, где похоронят погибшего лидера страны, располагается в городе Мешхеде, втором по размерам после Тегерана населенном пункте Ирана.

Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
20 мая 2024, 20:07
Ассанж сможет подать апелляцию на решение по экстрадиции в США
РИА «Новости»
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Основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу разрешили подать апелляцию на решение об экстрадиции в США. Такие данные со ссылкой на источники опубликовало Reuters.

По информации агентства, о предоставлении Ассанжу этого разрешения заявили два судьи Высокого суда Лондона. Решение приняли на фоне заявления основателя WikiLeaks о возможной дискриминации как гражданина иностранного государства.

По словам его адвоката Эдварда Фитцджеральда, судьям не стоит верить заверениям прокуроров США о том, что Ассанж сможет получить защиту, предусмотренную первой поправкой к американской Конституции, гарантирующей свободу слова. Их слова, по оценке юриста, «явно недостаточная гарантия».

В минувшем апреле президент США Джо Байден сообщал, что страна рассматривает просьбу Австралии о закрытии дела Ассанжа.

США Джулиан Ассанж
20 мая 2024, 15:24
Польша отказалась от выполнения нового закона ЕС по мигрантам
РИА «Новости»
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Принятый Евросоюзом новый пакет законов о предоставлении убежища мигрантам отказались исполнять власти Польши. В стране объяснили, что приютили у себя много жителей соседней Украины и не готовы к дополнительному приему иностранцев.

Как напомнило РИА «Новости» , принятый пакет документов предназначался для ослабления миграционного давления на страны Южной Европы, которые в основном сталкиваются с миграционными потоками из стран Африки и Ближнего Востока. Законопроект предусматривал равномерное распределение беженцев между всеми странами блока.

Против новых законов выступили Венгрия и Польша, но к ним никто не прислушался.

Глава польского правительства Дональд Туск на своей странице в социальной сети X подчеркнул, что не намерен открывать границу для беженцев с других направлений Евросоюза, а также откажется платить по 20 тысяч евро за каждого не допущенного беженца, как этого требует новый закон.

В Еврокомиссии не исключили, что благодаря присутствию на территории Польши большого числа украинских переселенцев страну частично или полностью освободят от обязательств по приему новых мигрантов.

Ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский в комментарии агентству пояснил, что власти Польши отстоят свою позицию перед Брюсселем, имея на руках козырь в виде украинских мигрантов.

«У властей на руках цифры, с которыми они готовы защищать свою позицию, так что на какие-то уступки Брюссель пойдет, тем более что у Туска там хорошие позиции. Он понимает, как с ними договариваться», - пояснил собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что обострения в отношениях с Брюсселем польские власти не боятся, потому что избиратели полностью их поддерживают по вопросу отказа в приеме мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

Власти Украины всяческими способами пытаются вернуть уехавших из страны мужчин после принятия нового закона о мобилизации. Так в расположенной в Варшаве дипмиссии подавшим заявления о смене загранпаспорта мужчинам вместе документа выдали справки о пересечении границы.

Мигранты Законы Евросоюз Польша Беженцы
20 мая 2024, 15:13
Два человека погибли в результате вооруженного нападения на школу в Китае
Global Look Press
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В понедельник, 20 мая, вооруженная ножом женщина напала на школу в городе Гуйси провинции Цзянси в Китае. Жертвами нападения стали два человека.

В Управлении общественной безопасности по региону уточнили, что также ножевые ранения получили по меньшей мере 10 человек. Об этом сообщило издание ChinaNews.

Прибывшие на место полицейские задержали нападавшую, ей оказалась 45-летняя местная жительница. О мотивах женщины информации пока нет, правоохранители проводят расследование.

В Управлении не уточнили, есть ли среди пострадавших или погибших ученики учебного заведения. Раненых отправили больницу, угрозы их жизни нет.

Ранее в городе Жигулевске Самарской области завели уголовное дело против подростка, который напал на приятеля. МВД по региону сообщало, что 16-летний молодой человек поссорился с другом на прогулке, вытащил нож и ударил оппонента в предплечье.

Дети Школы Китай
20 мая 2024, 14:32
Ордер на арест Нетаньяху и Галанта запросили в Международном уголовном суде
Global Look Press
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В Нидерландах потребовали арестовать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта за преступления в секторе Газа. Прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан запросил выдачу ордеров.

Заявление обвинителя опубликовали на сайте МУС. По его словам, собранных доказательств достаточно для привлечения израильских чиновников к ответственности за провоцирование голода среди мирных жителей как метода ведения войны , умышленное причинение тяжкого вреда и убийства, нападение на гражданское население, истребление, преследование и другие преступления против человечности.

«Израиль намеренно и систематически лишает гражданское население во всех частях Газа объектов, необходимых для выживания человечества», - заявил прокурор.

Ахмад Хан потребовал арестовать также трех военачальников палестинского движения ХАМАС - Яхью Синвара, Мохаммеда Диаб Ибрагим Аль-Масри (Дейфа) и Исмаила Ханию. Он обвинил их в истреблении, убийстве, изнасиловании, захвате заложников, пытках, жестоком обращении и оскорблении личного достоинства.

Израильские власти опасались, что МУС выдаст ордер на арест Нетаньяху. Они заявили журналистам, что политика могут осудить за блокирование гуманитарной помощи.

Израиль Аресты Конфликт Израиля и Палестины Биньямин Нетаньяху

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