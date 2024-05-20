Названа дата похорон президента Ирана Раиси
Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси пройдут 23 мая в его родном городе Мешхеде. Начиная с завтрашнего дня в Тебризе начнется церемония прощания со всеми погибшими в авиакатастрофе. Об этом сообщило агентство Mehr.
Правительственная делегация во главе с Раиси погибла при крушении вертолета в минувшее воскресенье, 19 мая, в горной местности северо-западной провинции Восточный Азербайджан. Глава государства прибыл туда для участия в церемонии по запуску гидроузлов. Спасатели добрались до места крушения только на следующий день. Они подтвердили, что в результате происшествия никто не выжил.
Организацией траурных мероприятий и церемонией погребения займется специальный правительственный комитет под руководством вице-президента Мохсена Мансури.
«Церемония похорон аятоллы Раиси состоится в четверг вечером в мавзолее имама Резы», - заявил он в беседе с журналистами.
Шиитская святыня, где похоронят погибшего лидера страны, располагается в городе Мешхеде, втором по размерам после Тегерана населенном пункте Ирана.