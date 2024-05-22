22 мая 2024, 20:32

Названа дата досрочных выборов в британский парламент

Global Look Press
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В Великобритании 4 июля пройдут всеобщие выборы в парламент страны. Дату озвучил британский премьер-министр Риши Сунак.

Он подтвердил информацию, которую распространил Sky News , о планах созвать выборы в указанные сроки.

«Всеобщие выборы пройдут 4 июля», - сказал Сунак после совещания кабинета министров, ход которого транслировал телеканал.

По данным The Guardian , премьер уже получил санкцию короле Карла III на роспуск парламента.

«Сейчас для Британии настал момент выбрать свое будущее », - подчеркнул Сунак.

По его словам, стране необходимо решить - развивать уже достигнутый прогресс или столкнуться с риском возвращения к исходной точке, причем без наличия какого-либо плана и уверенности.

Раньше британский премьер уверял, что выборы запланировали на вторую половину года. Состояться они должны не позже января 2025-го, уточнило РИА «Новости».

Великобритания Выборы в Великобритании Риши Сунак
22 мая 2024, 20:03
Франция провела тестовый пуск модернизированной ракеты ASMPA
Википедия
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Первое испытание способной нести ядерный заряд ракеты ASMPA провели во Франции. Об этом в соцсети X сообщил министр Вооруженных сил страны Себастьен Лекорню.

Он уточнил, что тестовый пуск модернизированной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки выполнил самолет французских ВВС Rafale.

По словам Лекорню, все прошло успешно. Это испытание, подчеркнул министр, конкретизирует задачи, изложенные в законе о военном планировании, касательно сил ядерного сдерживания.

Данный запуск обновленной ракеты «демонстрирует их превосходство и оперативную надежность», заключил Лекорню.

Французский закон о военном планировании, который упомянул министр, приняли в июле прошлого года. Документ предусматривает выделение свыше 400 миллиардов евро на военные расходы в 2024–2030 годах. Это на 40% выше оборонного бюджета республики в предыдущем периоде планирования, отметили «Известия».

Оружие Франция
22 мая 2024, 19:26
Армения обвинила две страны ОДКБ в подготовке войны в Нагорном Карабахе
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В 2020 году минимум две страны ОДКБ принимали участие в подготовке войны в Нагорном Карабахе против Армении. Об этом заявил премьер-министр республики в ходе правительственного часа.

«В подготовке к 44-дневной войне 2020 года не с нашей стороны участвовали наши союзники. Я знаю как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны против нас», - привело его слова РИА «Новости».

По версии Пашиняна, упомянутые им государства лишь имитировали помощь Армении. Он также заявил, что в 2020 году целью военных действий в Нагорном Карабахе была ликвидация независимости республики. Попытки, подчеркнул премьер, не прекратились и после 2020 года.

Нейтрализовать существующие угрозы, добавил Пашинян, поможет демилитаризация границы с Азербайджаном.

В составе ОДКБ сейчас находятся, кроме Армении, Белоруссия, Россия, Казахстан, Таджикистан и Киргизия. Какие именно страны готовили войну, армянский премьер не уточнил.

Армения Международные отношения Обострение в Нагорном Карабахе ОДКБ Азербайджан Никол Пашинян
22 мая 2024, 18:41
«Настоящий ад». Пассажир Singapore Airlines — о попадании самолета в турбулентность
Global Look Press
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Пассажир летевшего в Сингапур из Лондона самолета рейса Singapore Airlines Эндрю Дэвис сравнил с адом попадание борта в зону турбулентности. Его слова привел CNN.

По словам пассажира, ЧП произошло спустя 10 часов после начала полета. Люди спокойно завтракали, когда вдруг загорелась табличка с просьбой пристегнуть ремни.

«Мы последовали выполнению инструкции. Слава богу, что я сделал это, потому что потом начался настоящий ад», - пояснил он.

Самолет словно упал на землю, продолжил Дэвис. По салону летали чашки, тарелки, столовые приборы, одеяла, подушки и гаджеты.

«Рядом со мной пролетела чашка кофе, она врезалась в потолок», - добавил пассажир.

ЧП с самолетом Boeing 777-300ER авиакомпании Singapore Airlines произошло 21 мая на высоте почти 12 тысяч километров. В результате происшествия скончался 73-летний пассажир , у него случился сердечный приступ.

Самолеты Авиакомпании
22 мая 2024, 18:39
Литва объявила о денонсации соглашений с Россией и Белоруссией
Global Look Press
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Правительство Литвы подготовило решение о денонсации двусторонних соглашений с Россией и Белоруссией о поощрении и защите инвестиций и торгово-экономических отношениях. Их заменят новыми международными договорами. Об этом сообщила Литовская национальная телерадиокомпания (LRT).

Министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис пояснил, что, несмотря на расторжение двусторонних соглашений, Литва сохранит официальные контакты с Россией и Белоруссией за счет многосторонних договоров. При этом он подчеркнул, что реального сотрудничества с соседними странами не ждет.

«Нам нужно политическое понимание того, что мы не ожидаем никакого сотрудничества с Россией, потому что сотрудничества не было в течение некоторого времени», - пояснил глава внешнеполитического ведомства.

По данным журналистов, литовский Минюст подготовил соглашение о денонсации соглашений с Россией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейными и уголовным делам.

Минфин республики выступил за расторжение договора с Россией о двойном налогообложении доходов и капитала, а также о предотвращении налоговых нарушений. Речь идет о фактическом прекращении обмене информацией между профильными ведомствами двух стран.

Литва намерена сохранить двусторонние соглашения с Россией о правовом сотрудничестве и обмене осужденными. Альтернативы среди международных договоров для них нет, поэтому республика заинтересована в сохранении контактов.

Для денонсации ряда договоров потребуется одобрение депутатов, но для решения основной части достаточно постановления правительства.

На минувшей неделе Министерство иностранных дел Литвы вручило представителю российского посольства протест после включения республиканских чиновников в базу розыска МВД. В ведомстве подчеркнули, что рассматривают действия силовиков проявлением неуважения со стороны России.

Белоруссия Литва Международные отношения Россия

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