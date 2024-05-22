Названа дата досрочных выборов в британский парламент

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Он подтвердил информацию, которую распространил Sky News , о планах созвать выборы в указанные сроки.

«Всеобщие выборы пройдут 4 июля», - сказал Сунак после совещания кабинета министров, ход которого транслировал телеканал.

По данным The Guardian , премьер уже получил санкцию короле Карла III на роспуск парламента.

«Сейчас для Британии настал момент выбрать свое будущее », - подчеркнул Сунак.

По его словам, стране необходимо решить - развивать уже достигнутый прогресс или столкнуться с риском возвращения к исходной точке, причем без наличия какого-либо плана и уверенности.

Раньше британский премьер уверял, что выборы запланировали на вторую половину года. Состояться они должны не позже января 2025-го, уточнило РИА «Новости».