Назван «ошеломляющий шаг» Путина, нарушивший миропорядок США

«Он совершил действительно ошеломляющие шаги, которые застали Запад врасплох и показали, что глобальный миропорядок, возглавляемый США, рушится на глазах», - констатировал Моррис.

Он пояснил, что первым таким шагом стал закон, исключающий Россию из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а вторым - встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, демонстрирующая развитие торговли на Ближнем Востоке. Очевидно, что со стран Запада фокус смещается.

Путин подписал указ об отзыве ратификации ДВЗЯИ 2 ноября. В МИД России заявили, что страна продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания.

Он отметил, что недавние шаги Путина оказались «больше, чем все, что он сделал с начала конфликта».