Читайте нас в:

Единственный для Украины способ избежать гибели - вовлечь НАТО в конфликт. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью Rock FOXX. По его мнению, таков расчет самой Украины.

«Единственным способом, по расчетам украинцев, изменить ситуацию - это провоцировать Россию, чтобы вызвать реакцию, которая заставит НАТО вступить в конфликт», - отметил Риттер.

Пока все идет к «гибели Украины» и победе России - РФ остается лишь «помочь тонущему утонуть», добавил он. Чтобы избежать этого сценария, ВСУ будут бить по южным регионам России, чтобы вызвать у нее реакцию. Изменение баланса сил, задействованных в конфликте, может в итоге изменить и его исход. Но пока Россия не дала НАТО повода ввязаться в украинский конфликт.

Риттер отметил, что российское руководство проявило «высшую компетентность», грамотно ответив на западные санкции. Президент Владимир Путин - настоящий лидер, у которого есть четкий план действий, резюмировал бывший американский разведчик.