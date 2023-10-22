«Назревает момент». Ситуация на Ближнем Востоке станет для США поводом бросить Украину

Читайте нас в:

«Для США и НАТО назревает момент для перераспределения ресурсов», - отметил эксперт.

По его словам, американскому руководству простят, если оно перестанет поддерживать Украину в случае масштабного конфликта на Ближнем Востоке. «Насущная необходимость» помощи Израилю станет «удобным предлогом» для ухода от украинской повестки, обратил внимание Стенлунд.

«Фактически это уже и произошло», - указал он.

Ранее председатель фонда «Наследие» Кевин Робертс и сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс рассказали, что президенту США Джо Байдену нельзя прекращать оказывать военную помощь Израилю , несмотря на конфликт на Украине. По их мнению, конфликт в Газе является для США приоритетным. В отличие от Украины, Израиль - важный партнер на Ближнем Востоке и исторический союзник Белого дома.