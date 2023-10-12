«Назревает кризис». Жители Украины столкнулись с новой проблемой в стране

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«На Украине назревает настоящий молочный кризис», - сказал Центило.

По его словам, молоко в стране уже в дефиците, а цены на него растут. Спрос на этот продукт уже сейчас существенно превышает предложение. Причина этому заключается в массовом вырезании домашнего скота.

«Статистка страшная. За время военных действий под нож ушла едва ли не треть поголовья», - отметил Центило.

Он рассказал, что был в одной из западных областей Украины, где всегда можно было увидеть пасущиеся стада коров, но сейчас пастбища пустые. Такую же картину, по словам руководителя агрофирмы, можно наблюдать на севере страны и в большинстве регионов.

«Частные дворы и мелкие фермеры массово вырезают коров», - пожаловался Центило.

Такую ситуацию он связал с неуверенностью в завтрашнем дне, а также с желанием получить «хоть какие-то деньги», отдавая скот на убой. Кроме того, многие жители Украины уезжают на заработки в Европу, отметил Центило, поэтому ухаживать за скотом попросту некому.