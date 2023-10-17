Наземную операцию в секторе Газа начнут после отъезда Байдена из Израиля — СМИ
Наземная операция по уничтожению объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа начнется не раньше отъезда президента США Джо Байдена из Израиля. Визит политика состоится 18 октября, сообщила газета Der Spiegel.
«Практически невозможно, чтобы Израиль выступил против Джо Байдена по поводу размещения наземных войск во время его визита», - заявил автор статьи.
Визит солидарности американского президента запланировали 18 октября. Он встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими чиновниками. По словам журналиста, только после отъезда Джо Байдена ЦАХАЛ сможет начать наземную операцию в секторе Газа.
Белый дом предупредили об опасности, которой подвергнется президент США во время поездки в Израиль. Сигнал воздушной тревоги сработал на военной базе во время встречи госсекретаря Энтони Блинкена с Биньямином Нетаньяху. Глава Госдепа приехал в Иерусалим после недельного турне по странам Ближнего Востока.