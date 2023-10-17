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«Практически невозможно, чтобы Израиль выступил против Джо Байдена по поводу размещения наземных войск во время его визита», - заявил автор статьи.

Визит солидарности американского президента запланировали 18 октября. Он встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими чиновниками. По словам журналиста, только после отъезда Джо Байдена ЦАХАЛ сможет начать наземную операцию в секторе Газа.

Белый дом предупредили об опасности, которой подвергнется президент США во время поездки в Израиль. Сигнал воздушной тревоги сработал на военной базе во время встречи госсекретаря Энтони Блинкена с Биньямином Нетаньяху. Глава Госдепа приехал в Иерусалим после недельного турне по странам Ближнего Востока.