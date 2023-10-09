Наземное вторжение Израиля в сектор Газа может начаться в ближайшие два дня
Израиль может начать наземное вторжение в сектор Газа в ближайшие 24-48 часов, сообщила The Washington Post. По информации издания, таковы ожидания американских официальных лиц.
Вероятнее всего, наступление израильских сил приведет к росту числа погибших, поскольку подразделения ЦАХАЛ войдут в густонаселенный сектор Газа, предупредила WP.
Газета напомнила, что Израиль уже запросил у Штатов дополнительные боеприпасы, снаряды для системы ПРО «Железный купол» и разведданные по обстановке в Южном Ливане. По информации издания, израильские власти полагают, что война будет длиться от двух до трех недель, а также готовятся к тому, что другие страны могут оказать военную поддержку Палестине.
Днем ранее в Пентагоне заявили о решении отправить в Восточное Средиземноморье авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford. В группу входят также ракетный крейсер и несколько ракетных эсминцев.