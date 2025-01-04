04 января 2025, 18:33

Найдены новые доказательства связи швейцарского банка с немецкими нацистами

Global Look Press
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Во время аудита 2021 года швейцарский банк Credit Suisse скрыл данные о большей части счетов немецких нацистов. Об этом со ссылкой на полученные документы сообщила газета The Wall Street Journal.

Журналисты напомнили, что Credit Suisse вместе с еще одним банком Швейцарии после расследования в начале 90-х годов выплатил более одного миллиарда долларов компенсации жертвам холокоста.

Инициатором нового расследования выступил израильский Центр Симона Визенталя. В 2020 году организация направила официальное заявление в банк, в котором указала, что располагает информацией о наличии счетов, связанных с нацистами, которые ранее банк не раскрывал.

Руководство Credit Suisse согласилось на новый аудит, но всячески препятствовало проведению проверки. В частности, без объяснения причин доступ к архивам закрыли независимому омбудсмену Нилу Баровски и помогавшему ему историку.

Итоги сорванного банком расследования огласили в сенате США. Из проверки следовало, что оставленными нацистами счетами пользовались их потомки до 2020 года. Тогда исследователи нашли около 100 нераскрытых счетов.

После вмешательства американского конгресса проверку возобновили, и свет увидели новые документы. В них раскрыли имена 13 человек, связанных с членами нацистской верхушки Германии, которые прославились своей жестокостью.

США Банки Конгресс США Швейцария Холокост
04 января 2025, 18:51
Влияние США увидели в прекращении транзита газа через Украину
РИА «Новости»
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США использовали украинские власти для отказа от транзита российского газа, чтобы усилить зависимость Евросоюза от поставок своих энергоносителей. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил председатель парламента Крыма Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что прекращение транзита и подрывы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» - это часть плана США для установления контроля над европейскими странами за счет поставок сжиженного газа.

«США фактически развязали газовую войну против Европы руками киевского режима. Все это предсказуемо. Теперь пусть страны Евросоюза расхлебывают то, что сами наварили», - заявил Константинов.

«Газпром» объявил о прекращении прокачки газа через территорию Украины 1 января после истечения срока контракта 2019 года. В компании заявили, что больше не имеют технической и юридической возможности для транзита энергоносителя.

Власти Украины неоднократно объявляли, что не намерены продлевать контракт для продолжения прокачки газа. Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркивал, что также работу с 1 января прекратит нефтепровод «Дружба», через который российскую нефть получали Словакия, Чехия и Венгрия.

США Газ Крым Россия Евросоюз Газпром Транзит газа через Украину
04 января 2025, 17:06
Бербок рассказала о реакции на решение лидера Сирии Аш-Шараа не пожимать руку
Global Look Press
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Решение новых лидеров Сирии не пожимать руку женщине не удивило министра иностранных дел Германии Анналену Бербок. Так в беседе с журналом Der Spiegel она прокомментировала попавшую на видео конфузную ситуацию на встрече с новым лидером республики Ахмедом Аш-Шараа, который приветствуя ее приложил руку к сердцу, но при этом протянул и пожал руку главе МИД Франции Жану-Ноэлю Барро.

Бербок подчеркнула, что ожидала подобного приема, но обсудила этот вопрос с новым сирийским лидером.

«Мне было ясно, что обычных рукопожатий не будет. Но не только я, но и мой французский коллега дали понять, что не разделяем такого поведения», - подчеркнула глава МИД Германии.

Она добавила, что подняла вопрос расширения прав сирийских женщин на закрытой части встречи, объяснив, что если новая администрация Сирии готова строить свободное общество, то это один из важнейших шагов.

«Мы говорили об этом очень долго. И, в конце концов, они удивились, обнаружив, что пожать руку женщине не так уж сложно, как это могло показаться в начале разговора», - подытожила Бербок.

Министры иностранных дел Франции и Германии стали первыми представителями Евросоюза, которые вышли на прямой контакт с новой администрацией Сирии после ухода с президентского поста Башара Асада.

По данным СМИ, главные вопросы, которые главы внешнеполитических ведомств подняли на встрече стало налаживание отношений Сирии и Евросоюза, возвращение в страну беженцев, а также вопрос о российских базах , которые Бербок призвала закрыть.

На последнее заявление отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она напомнила, что в Германии находятся военные базы США и предложила Бербок поинтересоваться у Вашингтона, не пора ли их закрыть.

Германия Сирия Женщины Евросоюз
04 января 2025, 15:19
Вучич поговорит с Путиным об ожидаемых санкциях США
Global Look Press
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Президент Сербии Александр Вучич сообщил о намерении переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным в конце января об ожидаемых санкциях США против российско-сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS). Об этом он сказал на заседании правительства республики, его слова привело агентство Танјуг.

«Рассчитываю запросить разговор с Путиным около 20 января, когда увижу результаты переговоров с новой администрацией США», - сказал Вучич.

Президент республики подчеркнул, что сербы не пираты и не грабители, как некоторые западные страны. Поэтому вариант отчуждения долей России в компании рассмотрят лишь в крайнем случае, если Сербию поставят «на грань выживания».

Ранее себский президент подтвердил , что NIS попадет под санкции США. Это связано с тем, что 50% компании принадлежит «Газпром нефти», еще 6,15% - «Газпрому», а Сербия контролирует лишь 29,87%.

США Сербия Санкции
04 января 2025, 14:01
«Не кормите тролля»: Шольц объяснил спокойную реакцию на оскорбления Маска
Global Look Press
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Серия оскорблений в адрес политиков Германии со стороны американского предпринимателя Илона Маска не более чем троллинг. Гораздо опаснее его прямая поддержка партии «Альтернатива для Германии» в преддверии выборов в бундестаг. Об этом в комментарии журналу Stern заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он подчеркнул, что никак не отреагировал на оскорбление Маска, когда предприниматель на принадлежащей ему платформе X (бывший Twitter) прямо назвал его дураком.

«В социальных сетях много людей, которые хотят привлечь внимание громкими высказываниями. Главное - не кормить тролля», - заявил Шольц.

Политик добавил, что современные платформы получили глобальный охват, но на оскорбления от пользователей в Сети реагировать не нужно. В этом случае важно сохранять хладнокровие «У меня вызывает большую тревогу то, что Маск поддержал крайне правые партии, такие как „Альтернатива для Германии“, чья цель - ослабить трансатлантические отношения», - подчеркнул Шольц.

Глава немецкого правительства отметил, что не намерен делать ничего для того, чтобы как-то изменить мнение американского предпринимателя. Он подчеркнул, что его больше интересует то, что думают жители Германии.

Американский предприниматель Илон Маск призвал Шольца уйти в отставку после теракта в Магдебурге. Он подчеркнул, что глава правительства Германии показал себя «некомпетентным дураком» , допустившим наезд на людей на рождественской ярмарке.

После роспуска бундестага Маск предсказал Шольцу глобальное поражение на выборах. Он переиначил и мя канцлера на Оаф Шитц , сделав его созвучным с непечатным вариантом слова «отстойный».

Кроме Шольца, Маск также оскорбил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, назвав его «антидемократическим тираном». После этого американский предприниматель подчеркнул, что рассчитывает на победу на выборах «Альтернативы для Германии» , так как все остальные партии себя дискредитировали.

Германия США Twitter Илон Маск Олаф Шольц

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