Найдена мертвой девочка, о похищении которой боевиками ХАМАС писала Джоан Роулинг

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«Мы с прискорбием сообщаем, что вчера были обнаружены тела Нои и ее бабушки Кармелы. Спасибо всем, кто поделился ее историей, чтобы помочь нам вернуть ее домой», - сказано в официальном аккаунте государства Израиль.

Ранее британская писательница опубликовала пост о 12-летней Ное Дан, которая была поклонницей «Гарри Поттера». В социальной сети Роулинг поделилась фотографией девочки в образе героя ее книг, это сделало Ною самой узнаваемой израильтянкой, попавшей в руки ХАМАС. Известно, что девочка страдала аутизмом.

Вместе с Ноей погибла ее бабушка, 80-летняя Кармела Дан, женщина имела гражданство Израиля, США и Франции. Ее внучка была гражданской Израиля.

Бомбардировки школ и больниц в секторе Газа являются преступлениями против человечности, забили тревогу в ООН. Существует риск геноцида против населения Палестины, отметили специалисты.