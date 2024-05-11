Наводнение в Афганистане унесло жизни минимум 50 человек

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Чиновник не исключил, что число жертв может увеличиться. Сейчас пропавших при наводнении разыскивают силы безопасности армии и полицейские.

Наводнение в провинции Баглан вызвал сильный сезонный дождь. Местные жители оказались не готовы к приливу воды.

С середины апреля в результате наводнения в 10 провинциях страны погибли порядка 100 человек. Вода залила огромные площади сельскохозяйственных угодий.

Ранее наводнение произошло на юге Бразилии. Его жертвами стали 39 человек, более 30 тысяч человек остались без крова.