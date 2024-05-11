11 мая 2024, 11:21

Наводнение в Афганистане унесло жизни минимум 50 человек

Global Look Press
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Жертвами наводнения в афганской провинции Баглан стали не менее 50 человек. В основном это женщины и дети, заявил глава управления по борьбе со стихийными бедствиями провинции Хедаятулла Хамдард. Его слова привело издание The Guardian.

Чиновник не исключил, что число жертв может увеличиться. Сейчас пропавших при наводнении разыскивают силы безопасности армии и полицейские.

Наводнение в провинции Баглан вызвал сильный сезонный дождь. Местные жители оказались не готовы к приливу воды.

С середины апреля в результате наводнения в 10 провинциях страны погибли порядка 100 человек. Вода залила огромные площади сельскохозяйственных угодий.

Ранее наводнение произошло на юге Бразилии. Его жертвами стали 39 человек, более 30 тысяч человек остались без крова.

Афганистан Наводнения Дети Женщины
11 мая 2024, 20:34
Пожилые экоактивистки атаковали витрину с хартией вольностей в Британии
Freepik
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Задержанием закончилась протестная акция в Британской библиотеке двух пожилых экоактивисток. Пенсионерки пытались разбить витрину с хартией вольностей. Когда им это не удалось, женщины приклеили себя к стенду и подняли плакаты с требованием остановить добычу нефти. Об этом со ссылкой на заявление полиции Лондона сообщила газета The Guardian.

В пресс-службе ведомства заявили, что атаку на документ XIII века совершили 82-летняя Сью Парфитт из Бритстоля и ее соратница, 85-летняя Джудит Брюс из Суонси. С собой бабушки принесли стамеску и молоток, которыми пытались разбить стекло стенда.

В пресс-службе Британской библиотеки уточнили, что акцию прервала служба безопасности. Ее сотрудники задержали престарелых дебоширок и передали их полиции. В учреждении подчеркнули, что исторический документ не пострадал, а витрина получила незначительные повреждения.

Надолго в отделе полиции экоактивистки не задержались. Сторонники пенсионерок внесли за них залог. Но теперь участницам акции предстоит судебное заседание, которое пройдет 20 июня.

В начале марта выступающие против вырубки леса для расширения завода Tesla под Берлином экоактивисты сожгли подстанцию, которая питала предприятие. В результате без света остался пригород Эркнер и два района немецкой столицы. В лесу участники акции живут с февраля и, по словам местных жителей, навредили природе брошенным мусором больше, чем завод.

Великобритания Протесты Общественные акции Экология
11 мая 2024, 19:39
В Турции раскритиковали поступок посла Израиля на трибуне ООН
Global Look Press
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Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, измельчивший Устав ООН в шредере на выступлении в Генассамблее, не признал международное право. Об этом написал официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик в соцсети X.

Челик назвал отрадным то, вопрос о членстве Палестины в ООН рассмотрят снова. Также он напомнил, что резолюцию, расширяющую права страны в организации, приняли подавляющим большинством голосов на Генассамблее ООН.

«Но тот факт, что постпред Израиля уничтожил Устав ООН с помощью измельчителя бумаги после резолюции по Палестине, продемонстрировал, что в Израиле не признают международное право», - написал политик.

В минувшую пятницу постпред Израиля измельчил с помощью шредера Устав ООН. Кроме того, Эрдан раскритиковал проект резолюции с рекомендацией к Совбезу ООН «пересмотреть в положительном ключе» вопрос принятия Палестины во всемирную организацию.

Генассамблея ООН приняла резолюцию о расширении прав Палестины в организации, а также направила Совбезу рекомендации положительно рассмотреть вопрос о членстве страны.

Турция Израиль ООН Палестина
11 мая 2024, 18:40
Работник ресторана в США мочился на продукты
Unsplash
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В Канзас-Сити задержали 21-летнего сотрудника ресторана Джейса Хэнсона, который мочился в маринованные огурцы, засовывал в штаны листья салата и снимал все это на видео, а затем публиковал в интернете. Об этом сообщила газета The New York Post.

Молодой человек меньше месяца проработал в Hereford House. За это время он не менее 20 раз испортил продукты. На допросе Хэнсон заявил полицейским, что к хулиганству его подстрекали мужчины с сайта знакомств. Он добавил, что «просто делал глупости».

Одной из жертв хулигана стал местный житель Джон Дюрретт. Вместе с матерью он ужинал в Hereford House. Через несколько часов у мужчины началось расстройство желудка.

В общей сложности порядка 140 человек обедали в стейк-хаусе за то время, пока Хэнсон там работал.

Американцу грозит лишение свободы в течение 13 месяцев и штраф в размере 100 тысяч долларов.

Ранее в Узбекистане более 50 человек отравились на свадьбе. Пострадавших госпитализировали с тошнотой и рвотой.

США Мужчины Полиция Продукты Рестораны
11 мая 2024, 17:44
Пожар произошел на территории АЭС во Франции
Global Look Press
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Вечером 10 мая в административном здании на территории действующей АЭС «Сент-Альбан» в департаменте Изер во Франции начался пожар. Об этом сообщил BFMTV со ссылкой на экстренные службы.

По данным телеканала, возгорание произошло в одном из офисов. На вызов выехали 30 пожарных. Около 01:00 огонь ликвидировали. Жандармы устанавливают причины пожара.

Угрозы для работы атомного объекта нет. Информацию о пострадавших телеканал не привел.

В конце апреля пожар вспыхнул в машинном зале второго энергоблока АЭС «Симанэ» в Японии. После ЧП оператор объекта Chugoku Electric решил перенести запуск энергоблока с августа на декабрь 2024 года.

В феврале из-за возгорания на АЭС «Шинон» во Франции остановили работу двух реакторов.

Пожары Франция АЭС

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