29 декабря 2024, 12:22

«Наводит порядок». В полиции Нью-Йорка прошли чистки из-за секс-скандала

Unsplash
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Комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш уволила десятки полицейских с руководящих должностей. Это стало следствием крупного секс-скандала, который разразился в ее ведомстве. Об этом сообщила газета The New York Post.

Бюро внутренних дел не осуществляло должного контроля, сообщил источник издания. Тиш «наводит порядок и возвращает департамент в нужное русло».

Увольнения начались через неделю после того, как разразился секс-скандал с участием главы департамента. Лейтенант полиции Нью-Йорка Кватиша Эппс рассказала, что главный полицейский Джеффри Мэддри требовал от нее «нежелательных сексуальных услуг» в обмен на возможность сверхурочной работы.

Ранее американский предприниматель Илон Маск призвал уволить губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул из-за публикации о метро в городе. В тот же день, когда в метро Нью-Йорка произошли два нападения с ножом и одного человека сожгли заживо, градоначальница опубликовала в сети серию фото с пассажирами. И рассказала об успехах своих усилий по обеспечению безопасности в подземном транспорте.

Нью-Йорк Полиция
29 декабря 2024, 11:11
Кавелашвили официально вступил в должность президента Грузии
Global Look Press
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Избранный президент Грузии Михаил Кавелашвили официально вступил в должность главы государства. Трансляцию инаугурации провел сайт парламента.

Кавелашвили произнес торжественную клятву, прозвучал государственный гимн. Инаугурация грузинского лидера прошла в здании парламента.

Выборы в Грузии состоялись 14 декабря. Они проводились по новой системе - голоса за единственного кандидата отдавали члены коллегии выборщиков. До этого президента избирали с помощью всенародного голосования.

Кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили получил 224 из 300 голосов. Для победы ему нужно было набрать более 200. Выборная коллегия состояла из 150 депутатов парламента, 21 депутата Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов муниципальных органов власти различных регионов.

Действующий на тот момент президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась признать результаты выборов.

Грузия Выборы президента Грузии 2024
29 декабря 2024, 11:10
Зурабишвили покинула дворец президента Грузии
Global Look Press
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Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили покинула дворец в Тбилиси и вышла к собравшимся митингующим. Об этом сообщило РИА «Новости».

В воскресенье в должность президента Грузии официально вступил Михаил Кавелашвили, торжественная церемония инаугурации проходит в здании парламента страны.

Зурабишвили заявила, что покинула президентский дворец, забрав с собой «флаг и легитимность, но будет бороться за назначение новых парламентских выборов и останется с народом». Она подчеркнула, что считает процесс инаугурации пародией, а Кавелашвили не признает президентом.

«Я получила много предложений от стран-партнеров и намерена посетить их. Я приму участие в запланированной на 31 декабря акции протеста и встречу Новый год на проспекте Руставели вместе с митингующими», - добавила бывший президент Грузии.

Ранее премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью , если она объявит новые парламентские выборы.

Грузия Выборы президента Грузии 2024
29 декабря 2024, 08:59
Муан объявили зоной особого бедствия после авиакатастрофы
Global Look Press
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Исполняющий обязанности президента Южной Кореи вице-премьер Чхве Сан Мок  объявил Муан зоной особого бедствия после происшествия с пассажирским самолетом. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«Мобилизуйте все оборудование, экстренные медицинские службы, инфраструктуру и персонал. Правительство в настоящее время в полном составе тесно сотрудничает и использует все доступные ресурсы для устранения последствий аварии», - заявил Чхве Сан Мок.

Утром 29 декабря Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air во время посадки в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. На борту находился 181 человек, среди них шесть членов экипажа. Причинами ЧП рассматриваются неисправность с выдвижением шасси , погодные условия или столкновение с птицей.

Посольство России в Южной Корее принесло соболезнования в связи с происшествием.

Авиакатастрофы Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 08:38
Донер-кебаб стал причиной разлада между Германией и Турцией
Unsplash
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Отношения Германии и Турции стали хуже из-за разных стандартов приготовления донер-кебаба. Об этом сообщила газета Telegraph.

Журналисты отметили, что Турция в апреле подала заявку на регистрацию турецкой версии донер-кебаба в Евросоюзе. Это обеспечит ему такую же юридическую защиту, как, например, неаполитанской пицце из Италии или шампанскому из Франции.

«Попытка Турции добиться юридической защиты для донера может поставить крест на будущем фастфуда в Германии», - написали авторы материала.

Если в ЕС примут сторону Турции, то немецкие донеры обязуются начать готовить в соответствии с турецкими стандартами, либо полностью сменить название.

Турецкая сторона считает, что оригинальный донер готовят только из замаринованном в зелени и йогурте мясе говядины из коровы, баранины или мяса курицы не старше 18 месяцев.

Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали перед покупкой еды навынос убедиться, что в ларьке есть мойка, холодильник, посуда и моющие средства.

Германия Еда Турция

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