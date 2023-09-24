«Натовский экспансионизм». Лавров уличил США в создании новых военных союзов

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«Новым опасным проявлением натовского экспансионизма стали попытки распространить зону ответственности блока на все восточное полушарие под лукавым лозунгом „неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона“», - рассказал он.

По словам Лаврова, Вашингтон создает подконтрольные себе военно-политические мини-блоки при участии Японии, Кореи, Австралии, Новой Зеландии. Эти страны подтягивают к взаимодействию с Североатлантическим альянсом.

Дипломат добавил, что «мировое меньшинство» всячески пытается затормозить естественный ход вещей. Он напомнил о своеобразной и резкой реакции президента Франции Эммануэля Макрона на расширение БРИКС. Развитие межгосударственного объединения сочли за угрозу Западу.

Ранее глава МИД РФ говорил, что Россия исходит из национальных интересов и партнерами считает тех, кто поступает так же. Америка и Европа привыкли смотреть на мир свысока, они берут на себя обязательства и считают себя вправе не выполнять их. Лавров назвал Запад «империей лжи» и напомнил, что сейчас на глазах миллионов людей рождается новый мировой порядок.