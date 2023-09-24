«Натовский экспансионизм». Лавров уличил США в создании новых военных союзов
США возглавляют процесс создания новых враждебно настроенных союзов на Востоке. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров во время общеполитических дебатов на Генеральной Ассамблее ООН, написало РИА «Новости».
«Новым опасным проявлением натовского экспансионизма стали попытки распространить зону ответственности блока на все восточное полушарие под лукавым лозунгом „неделимости безопасности Евро-Атлантики и Индо-Тихоокеанского региона“», - рассказал он.
По словам Лаврова, Вашингтон создает подконтрольные себе военно-политические мини-блоки при участии Японии, Кореи, Австралии, Новой Зеландии. Эти страны подтягивают к взаимодействию с Североатлантическим альянсом.
Дипломат добавил, что «мировое меньшинство» всячески пытается затормозить естественный ход вещей. Он напомнил о своеобразной и резкой реакции президента Франции Эммануэля Макрона на расширение БРИКС. Развитие межгосударственного объединения сочли за угрозу Западу.
Ранее глава МИД РФ говорил, что Россия исходит из национальных интересов и партнерами считает тех, кто поступает так же. Америка и Европа привыкли смотреть на мир свысока, они берут на себя обязательства и считают себя вправе не выполнять их. Лавров назвал Запад «империей лжи» и напомнил, что сейчас на глазах миллионов людей рождается новый мировой порядок.