НАТО заявил об угрозе конфликта в Арктике из-за дружбы России и Китая

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«НАТО должен быть готов к конфликту в регионе, учитывая способность России действовать в Арктике», - отметил Бауэр.

Он добавил, что Арктика едва ли «немедленно» станет горячей точкой, и констатировал, что альянс «не беспокоится» на этот счет.

По словам главы военного комитета НАТО, российские власти инвестируют большие деньги в арктические авиабазы ​​и другую инфраструктуру.

В сентябре посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов заявил, что Россия будет реагировать на усиление военного потенциала Североатлантического альянса в Арктике. РФ может применить целый комплекс мер, в том числе превентивных. Вступление Финляндии в НАТО и возможная интеграция Швеции в блок также усложнили ситуацию.