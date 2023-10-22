НАТО заявил об угрозе конфликта в Арктике из-за дружбы России и Китая
В НАТО опасаются, что сближение России и Китая приведет к войне в Арктике. О высоких рисках конфликта заявил глава военного комитета альянса Роб Бауэр. Его процитировало американское агентство Bloomberg.
«НАТО должен быть готов к конфликту в регионе, учитывая способность России действовать в Арктике», - отметил Бауэр.
Он добавил, что Арктика едва ли «немедленно» станет горячей точкой, и констатировал, что альянс «не беспокоится» на этот счет.
По словам главы военного комитета НАТО, российские власти инвестируют большие деньги в арктические авиабазы и другую инфраструктуру.
В сентябре посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов заявил, что Россия будет реагировать на усиление военного потенциала Североатлантического альянса в Арктике. РФ может применить целый комплекс мер, в том числе превентивных. Вступление Финляндии в НАТО и возможная интеграция Швеции в блок также усложнили ситуацию.