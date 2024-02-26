НАТО заявил о возможном присоединении Приднестровья к России
НАТО выступит за поддержку Молдавии в случае, если Россия предпримет попытки присоединить Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР). Об этом заявил заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ в интервью бухарестскому телеканалу PRO TV.
«Если Россия будет стремиться к присоединению Приднестровья, если это произойдет, НАТО осудит эти шаги и продолжит поддерживать Молдавию», -сказал он.
По словам замгенсека НАТО, 28 февраля власти России и Приднестровья могут заключить торговое соглашение.
В январе Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о подготовке терактов и диверсий на военных объектах республики. По данным ведомства, иностранные специалисты ведут подготовку группы диверсантов в Молдавии. Из них большая часть прибыла с территории Украины.
Приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба ранее заявил, что на съезде депутатов всех уровней ПМР обратится к России с просьбой принять ее в свой состав.