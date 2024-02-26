26 февраля 2024, 21:47

НАТО заявил о возможном присоединении Приднестровья к России

РИА «Новости»
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НАТО выступит за поддержку Молдавии в случае, если Россия предпримет попытки присоединить Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР). Об этом заявил заместитель генсека Североатлантического альянса Мирча Джоанэ в интервью бухарестскому телеканалу PRO TV.

«Если Россия будет стремиться к присоединению Приднестровья, если это произойдет, НАТО осудит эти шаги и продолжит поддерживать Молдавию», -сказал он.

По словам замгенсека НАТО, 28 февраля власти России и Приднестровья могут заключить торговое соглашение.

В январе Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о подготовке терактов и диверсий на военных объектах республики. По данным ведомства, иностранные специалисты ведут подготовку группы диверсантов в Молдавии. Из них большая часть прибыла с территории Украины.

Приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба ранее заявил, что на съезде депутатов всех уровней ПМР обратится к России с просьбой принять ее в свой состав.

Молдавия Россия НАТО Приднестровье
26 февраля 2024, 20:37
Венгрия одобрила заявку Швеции в НАТО
РИА «Новости»
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Парламент Венгрии ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Итоги заседания транслировали на сайте высшего законодательного органа страны.

«Решение принято», - сказал ведущий заседания.

Большинство депутатов отдали свои голоса за присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. По итогам голосования за высказались188 парламентариев, еще шестеро были против.

Венгрия стала последней страной в НАТО, которая одобрила шведскую заявку.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал ратификацию венгерским парламентом заявки Швеции на вступление в альянс. В своем сообщении в соцсети X он заявил, что членство Швеции якобы сделает НАТО «сильнее и безопаснее».

Месяц назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию страной членства Швеции в Североатлантическом альянсе. Шведские власти подали заявку на присоединение к блоку в 2022 году.

Венгрия Швеция НАТО
26 февраля 2024, 19:43
Хантер Байден решил отказаться от наркотиков
Global Look Press
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Сын действующего президента США Хантер Байден назвал свой отказ от употребления запрещенных веществ важным решением для переизбрания отца на второй срок. Об этом он рассказал в интервью изданию Axios.

Хантер Байден заметил, что сейчас на карту поставили «гораздо больше», чем он сам. Речь идет о «будущем демократии» в стране.

«Может быть, это последнее испытание для выздоравливающего - я не знаю», - добавил сын Джо Байдена.

По данным американских СМИ, наследник Байдена потратил 872 тысячи долларов на секс-услуги, наркотики и порно. Указанные траты он совершил с 2016 по 2019 год - до избрания его отца главой государства. В этот период Байден-младший тратил сотни тысяч долларов на эскортниц, роскошные отели, экзотические автомобили и другие личные нужды.

По новому обвинению в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиона долларов (более 128 миллионов рублей) Хантер Байден может сесть в тюрьму на 17 лет.

США Наркотики Джо Байден
26 февраля 2024, 18:30
Бывшего президента Молдавии вызвали в суд за акцию против марша ЛГБТ
Global Look Press
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Бывшего президента Молдавии Владимира Воронина и шесть депутатов Партии коммунистов вызвали в суд за организацию акции против марша ЛГБТ* в Кишиневе в 2022 году. Об этом сообщило издание Agora.

Организация Genderdoc-M летом 2022 года подала в суд на оппозиционных депутатов в связи с тем, что они вывесили на окнах парламента плакаты, в которых выразили свое отношение к движению. Среди прочих политики показали такие надписи: «Молдова - это не Содом», «Нет дискриминации традиционных ценностей» и «Молдова против прайда».

После этого заседание суда по иску несколько раз откладывали, после чего стало известно, что заявление подали с процессуальным нарушением. Однако позднее Апелляционная палата Кишинева призвала суд первой инстанции рассмотреть дело.

Воронина и ряд депутатов-коммунистов вызвали в суд по делу о дискриминации по признаку сексуальной ориентации.

Марш ЛГБТ* прошел в Кишиневе 19 июня 2022 года. На шествие вышли порядка 40 тысяч человек.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Суд Молдавия Депутаты ЛГБТ
26 февраля 2024, 16:07
Столкновения протестующих фермеров и полиции начались в Брюсселе
Global Look Press
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Фермеры на тракторах прорвали полицейские ограждения в Брюсселе. На этот шаг протестующие пошли, чтобы проникнуть на площадь Шуман, где расположены штаб-квартиры Еврокомиссии и Совета Европы, сообщил RTBF.

По информации RTBF, прорыв тракторов произошел на фоне встречи министров сельского хозяйства Евросоюза.

Также местные СМИ сообщали о поджогах покрышек, которые устраивают несогласные с политикой ЕС. Для тушения возгораний правоохранители применяют водометы.

Во время прорыва на площадь Шуман аграрии забрасывали полицейские ограждения навозом.

Протестные настроения фермеров нарастают и других странах Евросоюза. Участники акций требуют внести изменения в общеевропейскую аграрную политику, отменить многочисленные ограничения, в том числе в экологической сфере.

Еще одно требование касается остановки бесконтрольного импорта дешевой иностранной продукции. В ряде профсоюзных объединений указывают, что работа фермеров в ЕС почти перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран, которые входят в Евросоюз.

Сельское хозяйство Европа Евросоюз Общественные акции

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