НАТО заявил о возможном присоединении Приднестровья к России

«Если Россия будет стремиться к присоединению Приднестровья, если это произойдет, НАТО осудит эти шаги и продолжит поддерживать Молдавию», -сказал он.

По словам замгенсека НАТО, 28 февраля власти России и Приднестровья могут заключить торговое соглашение.

В январе Министерство госбезопасности Приднестровья сообщило о подготовке терактов и диверсий на военных объектах республики. По данным ведомства, иностранные специалисты ведут подготовку группы диверсантов в Молдавии. Из них большая часть прибыла с территории Украины.

Приднестровский оппозиционер Геннадий Чорба ранее заявил, что на съезде депутатов всех уровней ПМР обратится к России с просьбой принять ее в свой состав.