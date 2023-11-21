НАТО высказался об угрозе со стороны России
Североатлантический альянс не видит военной угрозы странам блока со стороны России. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, его слова привел ТАСС.
«Мы не видим какой-либо немедленной военной угрозы со стороны России союзникам по НАТО или региону», - сказал он.
По словам генсека, сейчас НАТО продолжает сохранять бдительность. Также альянс усилил военное присутствие в Восточной Европе, добавил Столтенберг Накануне стало известно, что НАТО начал пересматривать свое военное присутствие в регионах Западных Балкан, включая Косово, Боснию и Герцеговину. При этом в альянсе отметили, что сделают «все необходимое для реализации мандата ООН в Косове».
Ранее советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор указал на бессмысленность разворачивания американских баз в Восточной Европе. Он отметил, что армия США стала намного слабее, на этом фоне она не сможет поднять в воздух пять тысяч истребителей и сотни бомбардировщиков.