НАТО выразил уверенность в поддержке Украины со стороны Польши и Словакии

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«Я уверен, что Украина и Польша найдут способ решить все разногласия, которые мешают военной поддержке Украины», - сказал он.

По мнению Столтенберга, даже если на парламентских выборах в Словакии победит Роберт Фицо, пообещавший не оказывать военную помощь ВСУ, найдутся другие возможности поддержать Украину.

В последнее время в отношениях Украины и Польши появились серьезные разногласия. Страны стали конфликтовать из-за украинского зерна.

Польские власти ввели запрет на поставки дешевой продукции на свою территорию, чтобы защитить местных фермеров. В ответ на это украинская сторона подала иск в ВТО.

Главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский ранее предположил, что Украина может потерять союзников из-за выпадов своего президента Владимира Зеленского.