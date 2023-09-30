НАТО выразил уверенность в поддержке Украины со стороны Польши и Словакии
Власти Польши и Словакии не откажутся от политики поддержки Украины, несмотря на возникшие проблемы между странами. Об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в интервью агентству Reuters.
«Я уверен, что Украина и Польша найдут способ решить все разногласия, которые мешают военной поддержке Украины», - сказал он.
По мнению Столтенберга, даже если на парламентских выборах в Словакии победит Роберт Фицо, пообещавший не оказывать военную помощь ВСУ, найдутся другие возможности поддержать Украину.
В последнее время в отношениях Украины и Польши появились серьезные разногласия. Страны стали конфликтовать из-за украинского зерна.
Польские власти ввели запрет на поставки дешевой продукции на свою территорию, чтобы защитить местных фермеров. В ответ на это украинская сторона подала иск в ВТО.
Главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский ранее предположил, что Украина может потерять союзников из-за выпадов своего президента Владимира Зеленского.