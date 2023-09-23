НАТО впервые отработал сценарий нападения на Альянс

Читайте нас в:

«Впервые в истории учений также был включен сценарий, который перерос в ситуацию, предусмотренную статьей 5 (принцип коллективной обороны при нападении на одного из членов альянса)», - отметили в НАТО.

Главком ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак заявил, что с помощью учений в Балтике блок НАТО послал России сигнал о настороженности альянса. Он добавил, что «надежное сдерживание должно включать в себя и способность атаковать».

На военных маневрах Northern Coasts в этом году задействовали около 3500 военнослужащих, 30 кораблей и подводных лодок, а также до 15 самолетов из разных стран. Учения проходили с 9 по 23 сентября под командованием ВМС Германии.

Ранее МИД РФ назвал маневры НАТО Steadfast Defender провокационными. По словам представителя ведомства, альянс намеренно запланировал провести учения у российских границ.