НАТО впервые отработал сценарий нападения на Альянс
Военные учения НАТО Northern Coasts в прибрежных районах Латвии и Эстонии в сентябре отрабатывали сценарий сценарий задействования пятой статьи Североатлантического договора. Согласно ей, нападение на одну страну НАТО будет считаться атакой на весь альянс. Об этом сообщил «Интерфакс».
«Впервые в истории учений также был включен сценарий, который перерос в ситуацию, предусмотренную статьей 5 (принцип коллективной обороны при нападении на одного из членов альянса)», - отметили в НАТО.
Главком ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак заявил, что с помощью учений в Балтике блок НАТО послал России сигнал о настороженности альянса. Он добавил, что «надежное сдерживание должно включать в себя и способность атаковать».
На военных маневрах Northern Coasts в этом году задействовали около 3500 военнослужащих, 30 кораблей и подводных лодок, а также до 15 самолетов из разных стран. Учения проходили с 9 по 23 сентября под командованием ВМС Германии.
Ранее МИД РФ назвал маневры НАТО Steadfast Defender провокационными. По словам представителя ведомства, альянс намеренно запланировал провести учения у российских границ.