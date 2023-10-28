НАТО в очередной раз заявил о неготовности Украины присоединиться к блоку
Все союзники по Североатлантическому альянсу призвали, что Украина не может присоединится к блоку. Однако НАТО не перестает надеется на такой исход событий, заявила глава директората ядерной политики организации Джессика Кокс во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.
«Союзники выразили свою поддержку сближению Украины с НАТО в этот переходный период, признавая, что мы еще не находимся на том этапе, когда Украина могла бы присоединиться к альянсу», - указала глава директората.
По словам Кокс, НАТО и Украине стоит проделать «большую работу», но шаги на пути к интеграции республики в блок уже были сделаны на саммите в Вильнюсе. Недавно начался процесс «удваивания» усилий по сближению страны с НАТО.
Ранее экс-начальник отдела операций и планирования командования Сил быстрого реагирования НАТО Бьяджо ди Грация призвал генсека Альянса Йенса Столтенберга уйти в отставку из-за Украины. Причиной такого заявления стали попытки второго рассказывать об «успехе» ВСУ в ежедневном продвижении «на сто метров».