НАТО увеличит число патрулей в Балтийском море после ЧП на газопроводе Balticconnector
Североатлантический альянс решил увеличить количество морских патрулей в Балтийском море после аварии на газопроводе Balticconnector, заявил исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт. Его слова привели на сайте блока.
Меры включают использование военных кораблей, беспилотных летательных аппаратов и самолетов AWACS. В регион также направили четыре минных тральщика НАТО, подчеркнул Уайт.
«НАТО и [ее] страны - члены усиливают патрулирование в Балтийском море», - сказано в сообщении.
Эстонско-финский подводный газопровод Balticconnector 8 октября перекрыли из-за подозрений на утечку. Операторы двух государств заметили необычное падение давления в магистрали. Позже канцлер министерства иностранных дел Эстонии Йонатан Всевиов сообщил, что обстоятельства повреждения газопровода установят в скором времени.
По предварительным данным, восстановление Balticconnector займет несколько месяцев. Причиной неполадок могло стать внешнее воздействие.