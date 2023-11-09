НАТО устал от Украины. Американцы объяснили блокировку помощи в Словакии

Словакия планировала выделить 40,3 миллиона евро на 14-й пакет военной помощи , в который вошли бы миллионы патронов для стрелкового оружия и ракеты для систем ПВО. Журналисты выяснили, что отмена поставки не сильно скажется на боевых возможностях украинской армии.

«Но решение правительства, принятое на заседании, является первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО, поскольку [спецоперация] приближается к двухлетней отметке», - заявил автор статьи.

До сих пор Словакия оставалась одним из крупнейших сторонников Украины. Но премьер-министр Роберт Фицо исполнил данное во время предвыборной кампании обещание и остановил военную помощь. Он заявлял, что Евросоюзу следует превратиться из поставщика оружия в миротворца.

В издании напомнили, что из-за транзита зерна украинские власти утратили расположение Польши, а позиция республиканцев поставила под угрозу снабжение от США. Положительным для Украины назвали только тот факт, что Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Но даже если окончательное решение примут, процедура интеграции займет более 10 лет.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг не увидел в решении Словакии опасных для Украины тенденций. Он заявил, что страны продолжат его поддерживать.