НАТО усилит свои военные возможности после выхода России из ДОВСЕ

«Все это сделало мир более опасным и демонстрирует важность усиления НАТО», - указал Столтенберг.

Генсек альянса также заявил, что на России лежит ответственность за прекращение действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Процедура выхода России из ДОВСЕ завершилась в полночь 7 ноября. В Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что международный документ навсегда исчез для страны. При этом государство не жалеет о своем решении.

После этого все страны НАТО сообщили о намерении приостановить действие договора. Кроме того, на сайте альянса появилось заявление, в котором военный блок осудили поступок российского руководства.