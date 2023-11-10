НАТО усилит свои военные возможности после выхода России из ДОВСЕ
Все основные механизмы контроля над вооружениями прекратили свое действие после того, как Россия вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Берлине, призвав усилить возможности НАТО. Его процитировал ТАСС.
«Все это сделало мир более опасным и демонстрирует важность усиления НАТО», - указал Столтенберг.
Генсек альянса также заявил, что на России лежит ответственность за прекращение действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Процедура выхода России из ДОВСЕ завершилась в полночь 7 ноября. В Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что международный документ навсегда исчез для страны. При этом государство не жалеет о своем решении.
После этого все страны НАТО сообщили о намерении приостановить действие договора. Кроме того, на сайте альянса появилось заявление, в котором военный блок осудили поступок российского руководства.