НАТО усилил наблюдение за подводной инфраструктурой после повреждения кабелей в Балтийском море

Страны НАТО обмениваются разведывательными данными и проверяют, «хватает ли военно-морским силам оборудования» для работы. Собеседник издания пояснил, что существуют «хорошо отработанные средства» для атак именно на подводную инфраструктуру, и некоторые страны могут воздействовать на нее даже с очень большого расстояния.

По подводным кабелям передается около 95% данных в мире, отметил автор материала. Повреждения подводной инфраструктуры могут быть как случайными - например, когда кабели задевают коммерческие и рыболовецкие суда, - так и преднамеренными, как, вероятно, в случае с российскими «Северными потоками».