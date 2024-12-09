НАТО уличили в концентрации сил на границе с Россией

«Наблюдается концентрация вооруженных сил НАТО на границах Белоруссии и РФ, включая потенциал размещения средств, способных нести ядерные боеприпасы», - объяснил он.

Васильев подчеркнул, что в ОДКБ заметили рост напряженности в Европе, стратегическая ситуация ухудшилась после присоединения Финляндии и Швеции в НАТО. Также западные государства негативно влияют на ситуацию в Кавказском регионе и усугубляют положение там.

Ранее генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов назвал безрассудством возможное вторжение НАТО через западные границы России и Белоруссии. Он напомнил о серьезных изменениях в ядерной доктрине России и испытаниях «Орешника». По словам Тасмагамбетова, аналогов такой ракеты нет нигде в мире.