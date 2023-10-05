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США спровоцировали конфликт на Украине до острой фазы, объединили вокруг себя союзников и сателлитов и потребовали от них принять меры в борьбе с Россией, подчеркнул глава государства.

«Те пошли на принятие этих мер, и сразу США воспользовались этой ситуацией в экономической сфере», - добавил Путин.

Соединенных Штаты навязали свои дорогие энергоносители, а также приняли решения, связанные с повышением привлекательности своей экономики, добавил президент РФ.

«НАТО - это прежде всего инструмент внешней политики США», - подытожил Путин.

Российский лидер отметил, что Россия думала вступить в НАТО , но оказалась не нужна Североатлантическому альянсу. Проблема заключается в надменном отношении стран-участниц блока.