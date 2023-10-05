НАТО стал инструментом внешней политики США — Путин
Североатлантический альянс является инструментом внешней политики Соединенных Штатов. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
США спровоцировали конфликт на Украине до острой фазы, объединили вокруг себя союзников и сателлитов и потребовали от них принять меры в борьбе с Россией, подчеркнул глава государства.
«Те пошли на принятие этих мер, и сразу США воспользовались этой ситуацией в экономической сфере», - добавил Путин.
Соединенных Штаты навязали свои дорогие энергоносители, а также приняли решения, связанные с повышением привлекательности своей экономики, добавил президент РФ.
«НАТО - это прежде всего инструмент внешней политики США», - подытожил Путин.
Российский лидер отметил, что Россия думала вступить в НАТО , но оказалась не нужна Североатлантическому альянсу. Проблема заключается в надменном отношении стран-участниц блока.