НАТО решительно осудил атаки ХАМАС на Израиль
Североатлантический альянс решительно осуждает атаки палестинского движения ХАМАС на Израиль. Такое заявление сделал официальный представитель НАТО Дилан Уайт в соцсети Х (бывшая Twitter).
По словам Уайта, альянс соболезнует по жертвам случившегося и пострадавшим.
«Терроризм является фундаментальной угрозой для свободных обществ, и Израиль имеет право на самооборону», - написал он.
Российская сторона выразила серьезную озабоченность из-за обострения палестино-израильского конфликта. Глава МИД России Мария Захарова призвала стороны к политико-дипломатическому решению ситуации и прекращению огня.
Замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов также подчеркнул, что Россия контактирует с Палестиной и Израилем и призывает стороны к миру. По его словам, сегодня произошел «рецидив» 75-летнего конфликта.