30 июня 2024, 21:37

НАТО разместил 10 батальонных групп у границы с Белоруссией

РИА «Новости»
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Недалеко от белорусской границы находятся 10 батальонных тактических групп Североатлантического альянса, общей численностью свыше 20 тысяч человек. Об этом заявил начальник Генштаба, первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко в беседе с телеканалом ОНТ.

«Мы прекрасно видим, что сегодня вблизи наших границ блок НАТО и Соединенные Штаты проводят четыре операции или миссии. На все мыслимые и немыслимые провокации у нас сегодня наработаны варианты действий», - сказал он.

По словам главы Генштаба, эти группы разместили временно, однако «нет ничего более постоянного, чем нечто временное». Белорусскому руководству не нравится такое соседство, поэтому власти рассматривают и оценивают каждое действие НАТО.

Ранее Лукашенко заявил, что страны альянса нападут на Белоруссию , если государство в чем-то расслабится. По словам президента, в блоке думают, что Россия и Республика Беларусь решат напасть на НАТО и «зачем-то роют противотанковые рвы».

Белоруссия НАТО
30 июня 2024, 20:33
Военные базы США в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта
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Некоторые военные базы Соединенных Штатов в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за угрозы теракта. Об этом сообщил телеканал CNN.

Мишенью для атаки могут стать американские объекты или военный персонал. Такого уровня террористической опасности не фиксировали минимум 10 лет.

В состояние повышенной готовности перевели в том числе военную базу в Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Ранее США передислоцировали подразделения своей армии к границам Израиля и Ливана. Американцы пошли на такой шаг из-за опасений по поводу того, что между ЦАХАЛ и «Хезболлой» может начаться масштабный конфликт.

США Военные Европа
30 июня 2024, 20:15
Проблемы с умственными способностями. Американцы рассказали об отношении к Байдену
РИА «Новости»
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Здоровье президента США Джо Байдена не позволяет ему бороться за кресло главы Белого дома. Такое мнение выразили 72% участников опроса, который провел телеканал CBS.

Чаще всего респонденты заявляли о «проблемах с умственными способностями» Байдена. Вместе с тем, 27% опрошенных полагают, что главе государства нужно продолжать участие в президентской гонке.

Мнения американских граждан по поводу лидера республиканцев Дональда Трампа разделились - половина участников исследования выразили мнение, что он может продолжать борьбу за высший государственный пост, а 49% выразили в этом сомнение.

Опрос проводили 28–29 июня среди 1130 совершеннолетних американцев.

Ранее политолог Юрий Самонкин заявил, что Байден потерпел сокрушительное поражение в дебатах с Трампом и даже не смог самостоятельно уйти со сцены.

Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
30 июня 2024, 20:12
Губернатор Измира заявил о возросшем числе жертв и пострадавших от взрыва газа
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В турецкой провинции Измир возросло число пострадавших и погибших от взрыва газового баллона в пекарне. Об этом сообщил губернатор Сулейман Эльбан телеканалу TRT Haber.

«Число погибших в результате взрыва возросло до пяти. Медицинскую помощь получают 57 человек», - уточнил он.

Баллон взорвался в кондитерской в городе Торбалы днем 30 июня. Предположительно, ЧП произошло из-за утечки газа.

Четыре человека погибли на месте. Больше десятка домов, расположенных рядом с пекарней, получили серьезные повреждения. По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, правоохранители приступили к расследованию и установлению всех обстоятельств случившегося.

Турция Газ Взрывы
30 июня 2024, 18:34
Руководство форума в Давосе обвинили в домогательствах
Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства
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Основателя Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба и руководство обвинили в дискриминации и домогательствах в отношении женщин. Об этом сообщила газета Wall Street Journal.

Сотрудники форума рассказали изданию, что Шваб создал для работников «враждебную по отношению к женщинам и темнокожим» атмосферу. Руководство ВЭФ уволило по меньшей мере шесть сотрудниц во время беременности или декретного отпуска. Работающие на форуме женщины также сообщили о сексуальных домогательствах со стороны старших менеджеров.

Работающие со Швабом сотрудницы признались, что он делал им непристойные комментарии.

Ранее в домогательствах к сотрудницам обвинили основателя SpaceX Илона Маска. В WSJ сообщили, что бизнесмен имел интимные отношения с некоторыми подчиненными и попросил одну из них родить ему детей.

Домогательства Женщины Всемирный экономический форум в Давосе — 2020

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