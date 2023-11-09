НАТО призвал Россию играть ответственную роль в контроле над вооружениями

«НАТО остается полностью приверженным контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. И мы призываем Россию играть ответственную роль», - сказал он в ходе пресс-конференцию в Берлине перед встречей с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее на сайте альянса опубликовали заявление , в котором выход России из ДОВСЕ причислили к действиям, «подрывающим» евроатлантическую безопасность.

О том, что процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе полностью завершилась в полночь 7 ноября, объявили в МИД РФ.

«Таким образом, международно-правовой документ, действие которого наша страна приостановила еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю», - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве добавили, что страна попрощалась с этим договором без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте.