09 ноября 2023, 16:35

НАТО призвал Россию играть ответственную роль в контроле над вооружениями

РИА «Новости»
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Североатлантический альянс призвал Россию играть ответственную роль в контроле над вооружениями, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Так высокопоставленный чиновник прокомментировал выход страны из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил ТАСС.

«НАТО остается полностью приверженным контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению. И мы призываем Россию играть ответственную роль», - сказал он в ходе пресс-конференцию в Берлине перед встречей с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Ранее на сайте альянса опубликовали заявление , в котором выход России из ДОВСЕ причислили к действиям, «подрывающим» евроатлантическую безопасность.

О том, что процедура выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе полностью завершилась в полночь 7 ноября, объявили в МИД РФ.

«Таким образом, международно-правовой документ, действие которого наша страна приостановила еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю», - подчеркнули в министерстве.

В ведомстве добавили, что страна попрощалась с этим договором без сожаления и с полной уверенностью в своей правоте.

Россия НАТО
09 ноября 2023, 17:17
«Все вышло из-под контроля». Бойцам ХАМАС дали приказ 7 октября не атаковать детей и женщин
РИА «Новости»
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При атаке на Израиль 7 октября бойцам ХАМАС дали приказ не нападать на детей, женщин и пожилых людей, но ситуация вышла из-под контроля. С таким заявлением в интервью испанской газете El Mundo выступил представитель палестинского движения в Ливане Усама Хамдан, сообщило РИА «Новости».

По словам Хамдана, приказ не атаковать стариков, детей и женщин отдал командующий военным крылом организации «Бригады Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф. Но когда бойцы движения взяли под контроль военные позиции, возник пробел в безопасности вокруг сектора Газа.

«И ситуация вышла из-под контроля. Многие [бойцы движения] вошли в [израильские] поселения (кибуцы), и произошло много всего, за некоторые [происшествия] ответственность несут израильтяне», - подчеркнул Хамдан.

ХАМАС подверг Израиль беспрецедентной ракетной атаке рано утром 7 октября. После бойцы движения вторглись в приграничные районы на юге Израиля. Там они открывали огонь и по военным, и по гражданским, а также захватили более 200 заложников.

Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи» против ХАМАС в секторе Газа. В течение месяца ВВС ЦАХАЛ продолжают наносить удары по анклаву. Число погибших в результате обстрелов превысило 10,5 тысячи человек.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
09 ноября 2023, 17:04
«Даже намеков не было». Помощник Путина — о возможности диалога с Киевом
РИА «Новости»
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Россия не меняла своей позиции и по-прежнему готова к переговорам с Украиной, заявил в комментарии Life помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков. При этом он подчеркнул, что со стороны Киева в последнее время не было даже намека на желание возобновить контакты.

«Пока даже намеков не было, но мы всегда готовы», - сказал Ушаков.

О том, что Запад обсуждает с руководством Украины возможные мирные переговоры с Россией, в начале ноября сообщил NBC. По информации источника телеканала, чиновники из США и Европы стали поднимать эту тему с украинскими властями «Разговоры включали общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности», - указал собеседник NBC.

В Киеве никаких заявлений о возможных переговорах с российской стороны не делают.

Президент страны Владимир Зеленский , напротив, успел заверить, что ВСУ будут продолжать наступления, пусть пока у них и не было успехов на поле боя. Причина этого в том, Запад не предоставил стране нужного объема вооружений, указал он.

Владимир Зеленский Россия Переговоры Украина
09 ноября 2023, 15:58
МИД России назвал голословными обвинения ЕС в причастности к убийству гражданина Грузии
РИА «Новости»
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Евросоюз руководствовался политизированными и ложными оценками, когда выдвигал обвинения в адрес России после убийства гражданина Грузии на границе с Южной Осетией. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что российская сторона удивилась позиций ЕС после заявлений службы госбезопасности Грузии о смерти своего гражданина.

«Проигнорированы очевидные факты и развернутые разъяснения осетинской стороны, которые были даны. <…> В Брюсселе безапелляционно пытаются переложить ответственность за случившееся на Россию», - подчеркнула Захарова.

По ее словам, все обвинения со тороны Евросоюза являются политизированными и однобокими оценками. Сложившая ситуации говорит лишь о предвзятости и ангажированности ЕС.

Ранее служба госбезопасности Грузии сообщила, что гражданина страны застрелили представители Южной Осетии во время попытки его задержания около села Кирбали. Позже правоохранители задержали одного человека.

До этого Мария Захарова уличила украинское руководство в попытке разжечь конфликты на территориях Кавказа и Приднестровья. Правительство республики хотело открыть второй фронт против России на территориях Абхазии и Южной Осетии.

Грузия Мария Захарова Россия МИД РФ Южная Осетия
09 ноября 2023, 15:21
Выборы на Украине назвали в Кремле внутренним делом страны
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Вопрос о проведении президентских выборов на Украине является внутренним делом страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привел Life.

Официальный представитель Кремля отметил, что в России следят за темой выборов президента в соседней стране.

«Они не приняли еще решение, оценивают за и против, как я понимаю. Но в данном случае нас это не касается, это внутреннее дело Украины», - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Песков подчеркнул, что для России важно, чтобы киевский режим как можно быстрее понял абсурдность мысли о победе на поле боя.

В соответствии с Конституцией Украины ближайшие выборы должны пройти весной 2024 года. Однако во время объявленного военного положения их проводить нельзя. Действующий президент страны Владимир Зеленский заявлял, что сейчас не самое подходящее время для проведения выборов.

Замглавы ЦИК Украины Сергей Дубовик отмечал, что даже после истечения президентского срока Зеленский продолжит выполнять свои обязанности на посту главы государства.

Владимир Зеленский Украина

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