НАТО призвал нанести удар по Сербии

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Фелингер заявил, что в Баньске началась «война против Косова». Он призвал НАТО незамедлительно подготовить интервенцию против Сербии.

«Бомбите Белград прямо сейчас», - написал председатель комитета.

Полиция Косова ранее сообщила, что ведет поиск нападавших на их сотрудников. По данным косовского МВД, на мосту близ села Баньска два грузовика без номеров блокировали въезд. Направленных туда полицейских обстреляли с применением гранатометов и ручных гранат.

Два правоохранителя получили пулевые ранения, один полицейский скончался. Рашско-Призренская епархия Сербской православной церкви также сообщила, что вооруженные люди вторглись на территорию монастыря Баньска.