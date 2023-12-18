18 декабря 2023, 18:29

НАТО предупредили о последствиях за размещение F-16 для Украины, а авиабазах

Читайте нас в: Google Новости

Идея разместить предназначенные для украинских военных истребители F-16 на авиабазах в соседних странах НАТО чрезвычайно опасна. Об этом в интервью программе «Большая игра» на Первом канале заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он напомнил, что в последнее время разговоры о скорой передаче украинским военным западных истребителей усилились. Но в ходе заявлений некоторые официальные лица признали, что у получателя нет аэродромов для приема и отправки этого вида истребителей. Кроме того, Украина не располагает достаточным количеством специалистов, которые могут обслуживать эти боевые машины.

«Поговаривают о том, что, наверное, это можно делать на территории соседних с Украиной стран НАТО. Это опасное размышление. Я могу вам сказать со всей ответственностью», - заявил Лавров.

На минувшей неделе заместитель председателя комитета Совета Федерации Андрей Климов заявил, что подключение авиабаз НАТО для использования украинскими войсками истребителей F-16 сделают Североатлантический альянс непосредственным участником конфликта. Он подчеркнул, что Россия вынужденно пойдет на ответные меры.

Сергей Лавров Самолеты НАТО МИД РФ Украина
18 декабря 2023, 18:22
Евросоюз принял новый пакет антироссийских санкций
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Европейский союз утвердил очередной, 12-й пакет санкций против России. Об этом сообщила пресс-служба сообщества.

Новые антироссийские ограничения вступят в силу после публикации в официальном журнале ЕС.

Санкции Россия Евросоюз
18 декабря 2023, 17:57
Лавров раскрыл планы Запада по Украине
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Настаивающие на проведении мирных переговоров между Россией и Украины западные страны намерены таким образом дать киевскому режиму время на передышку. Об этом в эфире Первого канала сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, на Западе без стеснения говорят о необходимости дать Украине время, чтобы поправить положение с военной техникой.

«Еще в апреле они говорили, что Украина нуждается в пополнении запасов ракет и прочих атрибутов ведения боевых действий. А сейчас западные лидеры начали говорить про это открыто», - отметил Лавров.

Ранее глава ведомства отмечал, что представители пытались связаться с Россией для тайных переговоров по теме Украины, писал RT. Лавров предупреждал, что затягивание открытого конфликта лишь усложнит дипломатический процесс.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что России приоритетом является достижение целей СВО.

Сергей Лавров Россия Запад Украина
18 декабря 2023, 16:08
Лавров на примере Буданова объяснил несуверенность Украины
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Связи руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданов с американскими кураторами лишний раз доказали, что страна не является суверенной. Об этом в эфире Первого канала сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Буданов и сам признавал, что работает вплотную с представителями Сил специальных операций США.

«Была же информация, что при ВСУ создали несколько специальных подразделений при координации с MI-6 и ЦРУ. Все еще вновь доказало, что Украиной пользуются, ей манипулируют, это несуверенная страна», - сказал глава ведомства.

Бывший сотрудник Пентагона в октябре сообщил, что российские войска ликвидировали инструкторов НАТО в зоне специальной операции. Он отмечал, что иностранные специалисты стали жертвой точного артиллерийского удара.

Также президент России Владимир Путин отмечал, что иностранные наемники в рядах ВСУ в основном гибнут из-за собственной глупости.

США Сергей Лавров Военные Украина
18 декабря 2023, 16:04
Младенец выжил после попадания в воронку торнадо в США
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Четырехмесячный мальчик выжил после того, как его затянуло в воронку торнадо в американском штате Теннесси. Об этом сообщил телеканал WSMV.

Младенец едва не погиб из-за стихии, обрушившейся на город Кларксвилл. Мать ребенка, 22-летняя Сидни Мур, сообщила, что торнадо разрушил трейлер, в котором она жила с двумя детьми и их отцом.

По словам девушки, она находилась в спальне со старшим, годовалым, сыном, когда услышала вой ветра. Американка рассказала, что почувствовала опасность, подбежала к мальчику, накрыла его собой, и в этот момент рухнули стены.

Парень Мур находился в гостиной и увидел, как у передвижного дома оторвалась крыша. Затем кончик торнадо опустился и подхватил люльку со спавшим в ней младшим ребенком.

Отец успел схватиться за люльку и держался за нее какое-то время. Однако после этого его закрутило и отбросило.

Девушка со старшим сыном смогла выбраться из-под обломков трейлера. Вместе с парнем они 10 минут искали младшего ребенка. Пара увидела четырехмесячного мальчика живым - он лежал на поваленном дереве под проливным дождем.

«Я была почти уверена, что он мертв, и мы не собирались его искать», - поделилась мать младенца.

Торнадо, обрушившийся на Теннесси, оставил более 80 тысяч человек без электричества. Десятки получили ранения, не менее шести человек погибли из-за стихии.

США Дети

Новости по теме