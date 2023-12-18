НАТО предупредили о последствиях за размещение F-16 для Украины, а авиабазах

Он напомнил, что в последнее время разговоры о скорой передаче украинским военным западных истребителей усилились. Но в ходе заявлений некоторые официальные лица признали, что у получателя нет аэродромов для приема и отправки этого вида истребителей. Кроме того, Украина не располагает достаточным количеством специалистов, которые могут обслуживать эти боевые машины.

«Поговаривают о том, что, наверное, это можно делать на территории соседних с Украиной стран НАТО. Это опасное размышление. Я могу вам сказать со всей ответственностью», - заявил Лавров.

На минувшей неделе заместитель председателя комитета Совета Федерации Андрей Климов заявил, что подключение авиабаз НАТО для использования украинскими войсками истребителей F-16 сделают Североатлантический альянс непосредственным участником конфликта. Он подчеркнул, что Россия вынужденно пойдет на ответные меры.