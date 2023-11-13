НАТО предрекли проблемы на границах с Россией

Накануне Израиль подписал с финской стороной соглашение о поставке системы ПРО «Праща Давида». Стоимость сделки составила 317 миллионов евро.

«Способность Израиля доставить системы „Праща Давида“ в установленные сроки все чаще подвергается сомнению после эскалации боевых действий с группировками ХАМАС секторе Газа, так как страна резко столкнулась с нехваткой боеприпасов», - указали в публикации.

Авторы издания отметили, что армия Израиля полагаться на систему ПРО «Праща Давида» в свете напряженности в отношениях с ливанским шиитским движением «Хезболлах» и возможным вовлечением в конфликт Ирана.

Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил РИА «Новости» заявил, что за счет поставок систем «Праща Давида» Финляндия поднимет уровень противоракетной обороны до стандартов НАТО. По его словам, это объясняется тем, что Финляндия находится «на переднем фланге противостояния НАТО с Россией».