«Европа окажется в лучшем положении, когда военная машина НАТО перестанет существовать. Она не может предложить ничего хорошего ни гражданам ЕС, ни кому-либо еще», - заявил Уоллес.

Он также добавил, что Североатлантический альянс при согласии европейских политиков поддерживает войны.

Ранее генерал НАТО и вооруженных сил Великобритании в отставке Ричард Бэрронс заявил, что Европа и Запад не переживут XXI век. Военный отметил, что ситуация на Украине сейчас развивается в пользу России, а западные страны терпят поражение. Бэрронс добавил, что Запад с помощью санкций не смог разрушить российскую экономику, а у украинских войск нет достаточного количества авиации и артиллерии.