04 января 2024, 04:41

НАТО предложили уничтожить в Европарламенте

РИА «Новости»
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Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес предложил уничтожить блок НАТО ради блага Европы. Такое мнение политик озвучил в социальной сети X.

«Европа окажется в лучшем положении, когда военная машина НАТО перестанет существовать. Она не может предложить ничего хорошего ни гражданам ЕС, ни кому-либо еще», - заявил Уоллес.

Он также добавил, что Североатлантический альянс при согласии европейских политиков поддерживает войны.

Ранее генерал НАТО и вооруженных сил Великобритании в отставке Ричард Бэрронс заявил, что Европа и Запад не переживут XXI век. Военный отметил, что ситуация на Украине сейчас развивается в пользу России, а западные страны терпят поражение. Бэрронс добавил, что Запад с помощью санкций не смог разрушить российскую экономику, а у украинских войск нет достаточного количества авиации и артиллерии.

Европа НАТО
04 января 2024, 04:08
«Безумие». Во Франции оценили 12-й пакет антироссийских санкций ЕС
РИА «Новости»
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Западные страны разрушают собственные экономики, вводя новые ограничения против России. Об этом заявил депутат французского парламента, лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян в социальной сети X.

«В промежутке между отрицанием и безумием ЕС и G7 принимают решение о двенадцатом пакете санкций, на этот раз против российских алмазов. Мы разрушаем наши экономики, чтобы финансировать бесконечный конфликт», - написал возмущенный политик.

Ранее глава партии «Патриоты» Флориан Филипо также призвал отменить антироссийские санкции , которые убивают французскую экономику. По его словам, в стране случился «резкий крах производства», поэтому им давно пора покинуть Евросоюз и заняться развитием «экономического патриотизма».

Относительно ситуации с российскими алмазами, то Евросоюз уже включил в санкционный список компанию «Алроса» и ее генерального директора Павла Маринычева из-за оказания «финансовой поддержки» властям страны.

Компания объединяет группу алмазодобывающих предприятий, занимая одну из ведущих позиций в мире по общему объему добычи алмазов. Основные ее объекты находятся в Якутии, Архангельской области и странах Африки.

Санкции Россия Запад Франция
04 января 2024, 03:46
«Идиотизм». Макгрегор — об антироссийской провокации США в Финляндии
РИА «Новости»
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США могли бы разместить ракетные установки в Финляндии, чтобы спровоцировать Россию на ответные меры. Об этом рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.

«Я предполагаю, что мы разместим там ракеты, если нам разрешат. Превратим Финляндию в магнит для атаки», - предположил офицер.

Полковник отметил, что сейчас в Финляндии, как и в Швеции господствует страх перед российским нападением, причем безо всяких на то оснований. Макгрегор назвал это идиотизмом.

Он также заметил, что на финской территории уже размещены американские военные.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия не видит выгоды Финляндии от вступления в НАТО, поскольку в случае обострения отношений между РФ и альянсом именно эта северная страна пострадает первой.

Россия уже отреагировала на решение финских властей. Президент РФ Владимир Путин анонсировал воссоздание Ленинградского военного округа на границе с Финляндией, чтобы с концентрировать там определенные воинские подразделения.

США Ракеты Финляндия Россия
04 января 2024, 02:30
Трамп добился отмены недопуска до праймериз в штате Колорадо
РИА «Новости»
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Бывший президент США Дональд Трамп обжаловал в Верховном суде страны недопуск до праймериз в штате Колорадо. Об этом сообщило РИА «Новости».

Адвокаты настаивали на том, что спорные вопросы о допуске к президентской гонке должны решать законодатели, а не суды, иначе это «неконституционный акт вмешательства в выборы».

Защита также отвергла утверждение о том, что Трамп принимал участие в мятеже, поэтому не может баллотироваться в соответствии с третьим разделом 14-й поправки к конституции США.

В декабре Верховный суд штата Колорадо запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных праймериз, на которых определят кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Штаб Трампа назвал судебное решение ошибочным и подал апелляцию в Верховный суд.

Еще 16 штатов обратились в суды с требованием не допускать экс-президента к праймериз. В Аризоне и Мичигане иски уже отклонили.

США Суд Дональд Трамп Выборы
04 января 2024, 01:35
Россию серьезно обеспокоила ситуация в Красном море — Небензя
РИА «Новости»
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Россия обеспокоена ситуацией в Красном море, которую оценивает как прямую проекцию происходящего в секторе Газа. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Цитату привело РИА «Новости».

«Думаю, вряд ли кто-то из наших коллег будет отрицать тот факт, что происходящее в Красном море - прямая проекция насилия в Газе, где вот уже три месяца продолжается жестокая операция Израиля», - подчеркнул российский дипломат.

Небензя обратил внимание, что аналогичная ситуация сложилась на других оккупированных территориях Палестины и на израильско-ливанской границе.

Дипломат напомнил также, что через Красное море важнейшие международные торговые пути, по которым перемещаются коммерческие и гуманитарные грузы. В результате неспокойной обстановки под угрозой оказались гражданские суда, в том числе жизнь и здоровье их экипажей.

Ранее сторонники правящего на севере Йемена военизированного движения хуситов (мусульмане-шииты) «Ансар Алла» атаковали двумя крылатыми ракетами военный корабль США в Красном море, между ними завязались «ожесточенные столкновения».

США Корабли Россия ООН

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