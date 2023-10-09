НАТО потратит свыше 2,4 миллиарда евро на новые закупки боеприпасов
Страны НАТО подписали с военной промышленностью контракты на 2,4 миллиарда евро для производства боеприпасов, в частности, для Украины. Об этом заявил заместитель генерального секретаря альянса Мирча Джоанэ во время сессии Парламентской ассамблеи блока, сообщил ТАСС.
«Страны НАТО подписали контракты на 2,4 миллиарда евро для производства боеприпасов, в том числе для поставок на Украину, из них один миллиард евро - на приоритетные поставки», - рассказал Джоанэ.
По его словам, Североатлантический альянс в скором времени поставит киевскому режиму истребители F-16. Также на Украине благодаря блоку появится и новое оружие, которое стоит десятки миллиардов долларов.
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