Сохранить собственную гегемонию, доминирование и исключительность в цифровой области страны Североатлантического альянса пытаются с помощью цензурирования и сегрегации. При этом сам блок говорит о «поддержке демократии и свободы».

«На самом деле они занимаются ровно противоположным: нападением и разрушением тех демократических основ, на которых и действовали средства массовой информации, журналистское сообщество, блогосфера», - заявила Захарова.

Но разрушить цифровой суверенитет России у Североатлантического альянса не получилось.

Россия в контексте противоборства с НАТО готова к любому развитию событий , говорила ранее Захарова. Как отмечала дипломат, главная цель альянса - Россия , а Украина стала всего лишь инструментом блока для борьбы.