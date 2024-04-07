НАТО посягал на цифровой суверенитет России
Попытки структур НАТО нарушить цифровой суверенитет России провалились. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова во время выступления на национальной премии «Феникс».
Сохранить собственную гегемонию, доминирование и исключительность в цифровой области страны Североатлантического альянса пытаются с помощью цензурирования и сегрегации. При этом сам блок говорит о «поддержке демократии и свободы».
«На самом деле они занимаются ровно противоположным: нападением и разрушением тех демократических основ, на которых и действовали средства массовой информации, журналистское сообщество, блогосфера», - заявила Захарова.
Но разрушить цифровой суверенитет России у Североатлантического альянса не получилось.
Россия в контексте противоборства с НАТО готова к любому развитию событий , говорила ранее Захарова. Как отмечала дипломат, главная цель альянса - Россия , а Украина стала всего лишь инструментом блока для борьбы.