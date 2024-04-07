07 апреля 2024, 18:49

НАТО посягал на цифровой суверенитет России

РИА «Новости»
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Попытки структур НАТО нарушить цифровой суверенитет России провалились. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова во время выступления на национальной премии «Феникс».

Сохранить собственную гегемонию, доминирование и исключительность в цифровой области страны Североатлантического альянса пытаются с помощью цензурирования и сегрегации. При этом сам блок говорит о «поддержке демократии и свободы».

«На самом деле они занимаются ровно противоположным: нападением и разрушением тех демократических основ, на которых и действовали средства массовой информации, журналистское сообщество, блогосфера», - заявила Захарова.

Но разрушить цифровой суверенитет России у Североатлантического альянса не получилось.

Россия в контексте противоборства с НАТО готова к любому развитию событий , говорила ранее Захарова. Как отмечала дипломат, главная цель альянса - Россия , а Украина стала всего лишь инструментом блока для борьбы.

Мария Захарова Россия НАТО
07 апреля 2024, 17:57
Хуситы атаковали суда США, Британии и Израиля
Global Look Press
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Хуситы провели пять операций против судов Соединенных Штатов, Израиля и Великобритании. Об этом сообщил спикер движения Яхья Сария, чьи слова привел портал Al Masirah.

ВМС хуситов атаковали британское судно Hope Island в Красном море, израильский корабль MSC Grace F в Индийском океане и судно MSC Gina в Аравийском море. Все три цели поражены. Также сообщается об успешной атаке на ряд американских военных фрегатов в Красном море.

В марте мятежное движение «Ансар Аллах» атаковала израильское судно Pacific 01 и американский эсминец в Красном море. Удар нанесли с помощью беспилотников, сообщал Сария. Он добавил, что хуситы не позволят связанным с Израилем судам доходить до портов.

США Великобритания Израиль Военные
07 апреля 2024, 17:46
Российского туриста нашли мертвым в Анталье
Unsplash
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Российский турист скончался на курорте Анталья. Причины смерти не уточнялись, сообщил телеканал NTV.

Сотрудники гостиницы нашли тело 40-летнего мужчины в его номере. Работников обеспокоил тот факт, что мужчина долго не выходил из комнаты.

Прибывшие на место врачи констатировали смерть туриста. Его тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

В январе житель Екатеринбурга впал в кому на курорте в Хургаде. Мужчина выпал с балкона отеля и получил травму головы. Перед несчастным случаем он находился в трезвом состоянии. Дочь пострадавшего предположила, что мужчина упал, так как облокотился на слишком низкие перила.

Турция Отели Врачи Мужчины
07 апреля 2024, 17:31
Акция протеста из-за закрытия границы с Россией прошла в Финляндии
Global Look Press
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В Хельсинки русскоязычные жители провели марш-протест из-за закрытия пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Мероприятие стартовало у центрального железнодорожного вокзала. Участниками протестного марша стали около полусотни человек. В сопровождении двух полицейских машин демонстранты прошли по центральной части столицы Финляндии к парламенту.

Участники несли плакат с надписью на финском языке: «Сегодня нарушены мои права, завтра нарушены твои». Аналогичные протесты пройдут в Тампере и Лаппеенранта.

Подобная акция прошла в Финляндии в январе. Митинг организовали активисты Александровского общества.

Финляндия Протесты Россия
07 апреля 2024, 17:12
ЦАХАЛ ликвидировал 19 из 24 батальонов ХАМАС с начала эскалации
Global Look Press
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За шесть месяцев боевых действий израильская армия ликвидировала 19 из 24 батальонов палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, чьи слова привело РИА «Новости».

Он напомнил, что с момента эскалации конфликта прошло ровно полгода. За это время ЦАХАЛ очистил больницу «Аш-Шифа» и многие другие штаб-квартиры террористов, разрушил заводы по производству ракет, боеприпасов и оружия. Армия продолжает планомерно уничтожать подземелье ХАМАС.

«Мы убили, ранили или взяли в плен значительное количество террористов ХАМАС. <…> Мы в одном шаге от победы», - подчеркнул Нетаньяху.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила о 600 военнослужащих , которые погибли с момента эскалации конфликта. Число жертв в рядах ЦАХАЛ с начала наземной операции в секторе Газа составило 256 военных.

Израиль Оружие Армия Конфликт Израиля и Палестины

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