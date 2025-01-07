НАТО после повреждения кабеля отправит в Балтийское море до 10 кораблей для охраны

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Всего альянс планирует направить в море 10 кораблей. Они будут заниматься охраной инфраструктуры до апреля.

«НАТО направит военно-морские силы в Балтийское море для охраны важных подводных сооружений», - отметили в публикации.

Первые суда начнут прибывать в конце недели. Корабли будут находиться вблизи энергетических и телекоммуникационных кабелей и послужат «сдерживающим фактором», сообщила «Газета.ru».

О необходимости увеличения присутствия НАТО в Балтийском море ранее заявлял премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Он напомнил о повреждении кабеля EstLink 2, из-за которого произошла разбалансировка энергетического баланса между республикой и Финляндией. По его словам, ситуация грозит повышением цен на энергию.

В повреждении инфраструктуры заподозрили танкер Eagle S , который двигался из Санкт-Петербурга в Египет. По версии финской полиции, он задел кабель якорем.