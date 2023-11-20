20 ноября 2023, 18:57

НАТО пересмотрит свое военное присутствие на Балканах

РИА «Новости»
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Североатлантический альянс приступил к пересмотру своего военного присутствия в регионах Западных Балкан, включая Косово, Боснию и Герцеговину. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Косово. Его выступление транслировала пресс-служба альянса.

«Мы сейчас пересматриваем, нужно ли увеличивать присутствие на постоянной основе, чтобы предотвратить новые конфликты», - отметил Столтенберг.

По словам генсека, альянс сделает «все необходимое для реализации мандата ООН в Косове».

В октябре президент Сербии Александр Вучич назвал очень трудным диалог с представителями Евросоюза и крупнейших западных стран, касающийся вопроса Косова, Метохии и независимой политики Белграда.

Президент Косова Вьоса Османи ранее утверждал, что готов начать диалог только после введения Евросоюзом санкций против Сербии и ее лидера.

Косово НАТО
20 ноября 2023, 19:28
Режиссер Оливер Стоун указал на попытки США лишить Россию суверенитета
Global Look Press
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Американское правительство никогда не хотело видеть Россию сильной страной и желало получить ресурсы страны, лишив ее суверенитета. Об этом в интервью для портала MovieWeb заявил режиссер Оливер Стоун.

Он подчеркнул, что после прихода к власти в России Владимира Путина, страна значительно окрепла. Однако такое положение дел, по словам режиссера, не понравилось американским политикам.

«США не хотят, чтобы Россия снова встала на ноги. Мы (американцы - прим.ред.) не хотим независимой России, мы хотим лишить ее суверенитета, чтобы зайти на Евразийский континент», - высказался Стоун.

Режиссер отметил, что Евразийский континент привлекает руководство Соединенных Штатов обилием природных ресурсов. В частности, речь идет о российских территориях, заметил он.

Ранее журналисты американской газеты The Wall Street Journal признали превосходство тактики Владимира Путина в противостоянии с Западом.

США Россия Запад Владимир Путин
20 ноября 2023, 18:47
Оставшихся в Газе россиян вывезут в ближайшие дни
Global Look Press
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Российское руководство в ближайшие дни может вывезти своих граждан и членов их семей, оставшихся в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Информацию об этом опубликовали на сайте МИД РФ.

«Скоординированная работа МИД, МЧС и других профильных ведомств, наших дипмиссий в Каире, Тель-Авиве, Рамалле и Дохе продолжается», - указали в заявлении.

В ведомстве уточнили, что в ближайшие дни из зоны палестино-израильского конфликта эвакуируют оставшихся там россиян и их родственников.

В МИД также напомнили, что 20 ноября из Каира в Москву спецрейсом МЧС прибыла пятая группа граждан России из сектора Газа. Туда вошли 117 россиян и членов семей (палестинцев, граждан Украины и Швеции). Всего из Газы через КПП «Рафах» в Египет смогли вывезти 561 человека, из них на территорию РФ самолетами МЧС доставили 525 человек.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что палестинский анклав покинули около половины находившихся там россиян. Он подчеркнул, что власти РФ тщательно отслеживают работу по освобождению соотечественников из Газы.

Израиль Россия МИД РФ Конфликт Израиля и Палестины Палестина
20 ноября 2023, 18:45
Украинцы начали массово переселяться в Киев из других городов
Global Look Press
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Жители Украины массово перебираются в Киев из-за проблем с противовоздушной обороной в их родных городах. Об этом сообщило издание Politico.

«В Киеве и окрестностях сейчас находятся почти 600 тысяч вынужденных переселенцев из других частей Украины», - указали авторы публикации.

По их данным, в украинскую столицу активно переезжают люди из Днепра и Запорожья. Люди объясняют это тем, что Киев лучше защищают средства ПВО, отметило издание.

В октябре 2022 года российская армия начала наносить ракетные удары по объектам энергетики , оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

Президент России Владимир Путин отмечал, что первая такая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не раз обращал внимание, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Киев Украина ПВО
20 ноября 2023, 17:24
Россия и Украина обменялись телами погибших военных
РИА «Новости»
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Россия и Украина провели обмен телами военнослужащих. Об этом РБК сообщил депутат Государственной думы Шамсаил Саралиев.

«Российская сторона вернула 80 тел погибших бойцов, а Украина получила 94 военнослужащих», - сказал он.

Обмен состоялся при непосредственном участии представителей Международного комитета Красного Креста, сообщила в Telegram-канале пресс-служба украинского Координационного штаба по обращению с военнопленными.

В октябре стороны также провели обмен телами военных. Тогда Украина получила 64 солдата ВСУ и отдала России 60 бойцов.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявлял, что в плену Украины находятся порядка 500 российских военнослужащих. Руководитель республики подчеркивал, что украинская сторона не предоставляет точные данные о числе пленных.

Также Пушилин отмечал, что украинских боевиков в плену России на порядок больше, их число составляет несколько тысяч.

Военные Россия Украина

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