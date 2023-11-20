НАТО пересмотрит свое военное присутствие на Балканах

Режиссер Оливер Стоун указал на попытки США лишить Россию суверенитета

Американское правительство никогда не хотело видеть Россию сильной страной и желало получить ресурсы страны, лишив ее суверенитета. Об этом в интервью для портала MovieWeb заявил режиссер Оливер Стоун.

Он подчеркнул, что после прихода к власти в России Владимира Путина, страна значительно окрепла. Однако такое положение дел, по словам режиссера, не понравилось американским политикам.

«США не хотят, чтобы Россия снова встала на ноги. Мы (американцы - прим.ред.) не хотим независимой России, мы хотим лишить ее суверенитета, чтобы зайти на Евразийский континент», - высказался Стоун.

Режиссер отметил, что Евразийский континент привлекает руководство Соединенных Штатов обилием природных ресурсов. В частности, речь идет о российских территориях, заметил он.

Ранее журналисты американской газеты The Wall Street Journal признали превосходство тактики Владимира Путина в противостоянии с Западом.