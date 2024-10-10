НАТО отработает удары тактическим ядерным оружием на маневрах Steadfast Noon

Военные учения НАТО для отработки воздушных маневров по ядерному сдерживанию Steadfast Noon начнутся 14 октября. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

Он подчеркнул, что в маневрах задействуют более 60 воздушных судов. Они пройдут в воздушных пространствах Великобритании, Бельгии, Нидерландов, а также в Северном море.

«С понедельника НАТО начнет маневры Steadfast Noon», - заявил Рютте.

Посвященные ядерному сдерживанию учения Steadfast Noon НАТО проводит ежегодно. В ходе маневров истребители отрабатывают маневры по нанесению ударов тактическим ядерным оружием по целям на территории вероятного противника.

В начале сентября стало известно, что страны НАТО проведут до конца года 12 учений, большая часть из которых пройдет в Финляндии у границы с Россией.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Североатлантический альянс нарастил количество маневров, связанных с Арктикой. Он добавил, что при необходимости Россия отстоит свои интересы в регионе как политическом, так и военно-техническом плане.