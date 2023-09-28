НАТО отправил в Литву самолеты для мониторинга за Россией
Входящие в воздушный флот наблюдения НАТО два самолета AWACS отправятся в Литву для мониторинга военной деятельности России около границ альянса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на официальное заявление военного блока.
Ранее Министерство иностранных дел России назвало намеренной провокацией организацию НАТО военных учений Steadfast Defender весной 2024 года в непосредственной близости у границ. В ведомстве подчеркнули, что сценарий предстоящих военных сборов предусматривает проработку действий по борьбе с Россией.
В МИД добавили, что альянс перестал скрывать, кого считает своим главным противником. На все предложения отказаться от эскалации и перенести учения вглубь подконтрольной НАТО территории руководство блока заявило, что не ищет конфронтации. При этом в альянсе продолжают «игру мускулами» прямо на российском пороге.
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Первый из двух разведывательных бортов прибудет в Латвию в четверг, 28 сентября. Его разместят на территории литовского города Шауляй. Туда же приедут 150 военнослужащих альянса для поддержки и обслуживания самолетов.
Оба борта в течении нескольких недель совершат разведывательные полеты над территорией альянса. Миссия связана с наблюдением за военной деятельностью России вблизи границ блока.
Самолеты AWACS входят в состав воздушного флота наблюдения НАТО из 14 бортов, базирующихся в немецком Гайленкирхене.