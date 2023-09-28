НАТО отправил в Литву самолеты для мониторинга за Россией

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Ранее Министерство иностранных дел России назвало намеренной провокацией организацию НАТО военных учений Steadfast Defender весной 2024 года в непосредственной близости у границ. В ведомстве подчеркнули, что сценарий предстоящих военных сборов предусматривает проработку действий по борьбе с Россией.

В МИД добавили, что альянс перестал скрывать, кого считает своим главным противником. На все предложения отказаться от эскалации и перенести учения вглубь подконтрольной НАТО территории руководство блока заявило, что не ищет конфронтации. При этом в альянсе продолжают «игру мускулами» прямо на российском пороге.

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Первый из двух разведывательных бортов прибудет в Латвию в четверг, 28 сентября. Его разместят на территории литовского города Шауляй. Туда же приедут 150 военнослужащих альянса для поддержки и обслуживания самолетов.

Оба борта в течении нескольких недель совершат разведывательные полеты над территорией альянса. Миссия связана с наблюдением за военной деятельностью России вблизи границ блока.

Самолеты AWACS входят в состав воздушного флота наблюдения НАТО из 14 бортов, базирующихся в немецком Гайленкирхене.