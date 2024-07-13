НАТО отказался осуждать с ОДКБ выстраивание системы безопасности

По его словам, НАТО предлагали наладить точки соприкосновения, учитывая ключевой принцип - не обеспечивать свою безопасность за счет безопасности других.

Васильев добавил, что альянс вместо Североатлантической зоны все больше распространяет свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также Россия фиксирует попытки западных государств вызвать нестабильность в кавказском регионе и Иране. По его мнению, дестабилизация в этом районе приведет к угрозам безопасности для всех стран ОДКБ.

Ранее политолог Юрий Светов рассказал, что участники саммита НАТО в Вашингтоне продемонстрировали в итоговой декларации свое желание руководить другими странами. Альянс подтвердил, что будет «устанавливать свои порядки» в мире и «разбираться» с КНР.