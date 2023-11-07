НАТО осудил Россию за выход из ДОВСЕ
Выход России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе подрывает евроатлантическую безопасность. С такой позицией выступили страны НАТО, их заявление опубликовали на сайте альянса.
«Выход России [из ДОВСЕ] является последним в ряде действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность», - подчеркнули представители военного блока.
Страны НАТО указали, что собираются приостановить действие договора после выхода России. Это решение поддержали все государства, входящие в Североатлантический альянс.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что все союзники по НАТО и партнеры вне блока поддержали решение Соединенных Штатов приостановить выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ с 7 декабря. Его слова привела пресс-служба Белого дома.
Как отметил Салливан, приостановление обязательств по ДОВСЕ укрепит сдерживание и обороноспособность НАТО за счет снятия ограничений, влияющих на планирование, развертывание и учения.
Процедура выхода России из ДОВСЕ завершилась в полночь 7 ноября. В МИД РФ указали, что этот международный правовой документ окончательно ушел для страны в историю.