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Он отметил, что Россия на протяжении десятилетий пыталась развивать общеевропейскую архитектуру безопасности и интегрироваться с Западом, но этому помешали амбиции альянса.

«Стремление НАТО к гегемонии положило этому конец в 2014 году», - добавил эксперт.

По его словам, из-за действий блока Россия «разозлилась» и переключилась на сотрудничество с Востоком.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган рассказал, что Североатлантический альянс пытается нажиться на украинском кризисе и затянуть конфликт с РФ, сообщил RT.

Ирландский журналист Чей Боуз в июле указал, что Запад боится Россию и завидует ей. Он высказал мнение, что западные государства уже долгое время мечтают «разорвать и подчинить» страну.