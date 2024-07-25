25 июля 2024, 14:14

НАТО обвинили в разрушении архитектуры безопасности в Европе

Global Look Press
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Стремление НАТО расширить свое влияние закончилось разрушением архитектуры безопасности, которую долгое время выстраивали Россия и Европа. Об этом заявил норвежский политолог Гленн Дизен в социальной сети X.

Он отметил, что Россия на протяжении десятилетий пыталась развивать общеевропейскую архитектуру безопасности и интегрироваться с Западом, но этому помешали амбиции альянса.

«Стремление НАТО к гегемонии положило этому конец в 2014 году», - добавил эксперт.

По его словам, из-за действий блока Россия «разозлилась» и переключилась на сотрудничество с Востоком.

Ранее официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган рассказал, что Североатлантический альянс пытается нажиться на украинском кризисе и затянуть конфликт с РФ, сообщил RT.

Ирландский журналист Чей Боуз в июле указал, что Запад боится Россию и завидует ей. Он высказал мнение, что западные государства уже долгое время мечтают «разорвать и подчинить» страну.

Дипломатия Европа Россия НАТО
25 июля 2024, 15:14
Министру из Индонезии приглянулась брошь Захаровой
Global Look Press
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Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди захотела брошь как у официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Марсуди заявила, что очарована украшением российского дипломата. Глава МИД Сергей Лавров предложил коллеге подарить понравившуюся вещь. Брошь оказалась пришита к одежде Захаровой, после чего Лавров пообещал Марсуди прислать подарок из Москвы.

Позже официальный представитель МИД России в Telegram-канале заявила, что согласилась бы отдать украшение. Она пообещала подобрать достойную брошь и отправить в Индонезию.

Руководитель аппарата министра иностранных дел Индонезии Роллиансиях Соемират ранее объяснила отказ от подписания декларации саммита по Украине. По ее словам, итоговое коммюнике могло стать эффективным, если бы во встрече участвовала Россия.

Мария Захарова Индонезия МИД РФ
25 июля 2024, 14:16
«Недоразвитые ноги торчали из груди». В Индии родился ребенок с шокирующими аномалиями
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Необычный младенец с двумя лицами, четырьмя ногами и четырьмя руками появился на свет в Индии. Спустя пару часов после рождения ребенок умер, сообщило издание Daily Mail.

Мать ребенка - 38-летняя Рама Деви. Женщину срочно доставили ​​в сельскую больницу, когда у нее начались схватки. Медперсонал и местные жители были потрясены: ребенок родился сросшимся с другим телом, которое не было полностью развито .

«Недоразвитые ноги и руки торчали из груди ребенка», - написали авторы материла.

Вид новорожденного настолько испугал врачей, что те вынесли его на улицу. Сами роды прошли без осложнений, но во время беременности женщина не проходила пренатальную диагностику, поэтому состояние ребенка стало неожиданностью.

Новорожденный не мог приложиться к груди матери. Прожил младенец всего около пяти часов.

Ранее в Великобритании у женщины родился ребенок без анального отверстия. За год мальчику пришлось перенести в общей сложности шесть операций. Еще один аномальный случай зафиксировали в Китае. В мозге годовалой девочки врачи обнаружили 10-сантиметровый недоразвитый плод ее близнеца. Зародыш развивался в теле ребенка продолжительное время, соединившись с его кровеносной системой. У плода успели сформироваться верхние конечности и даже ногти.

Дети Беременность Индия Больницы Врачи Женщины
25 июля 2024, 13:47
«Стали настоящей империей лжи». Китай обвинил США в корысти
Unsplash
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Соединенные Штаты стали настоящей империй лжи, заявил официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган. Его слова привели на сайте министерства.

По словам чиновника, США идут на обман не только в военной сфере. Ложь фактически проникла им «в костный мозг».

«Они осмеливаются выдумывать любую ложь ради своих корыстных интересов», - отметил Сяоган.

Такие действия Соединенных Штатов сказываются на их внешней политике, заключил министр.

Бывший сотрудник американской разведки Скотт Риттер в интервью RT заявил, что власти США своими действиями попирают нормы собственной конституции.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин обвинил Запад во лжи о якобы вмешательстве России в выборы в США. Подобный обман американцы уже использовали в 2020 году.

США Китай
25 июля 2024, 13:18
ФБР усомнилось в огнестрельном ранении Трампа
Global Look Press
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Республиканец Дональд Трамп во время митинга в Пенсильвании мог пострадать не от пули, а от обломка телесуфлера. Специалисты до сих пор не пришли к единому мнению на этот счет, заявил директор ФБР Кристофер Рэй в юридическом комитете палаты представителей. Об этом сообщил телеканал ABC News.

«Что касается бывшего президента Трампа, есть некоторые сомнения относительно того, пуля или осколок попали в его ухо», - сказал он.

Рэй допустил, что одна из пуль действительно могла ранить кандидата в президенты США , но дальнейшая траектория ее полета осталась неизвестной.

Директор ФБР рассказал, что стрелок Томас Мэтью Крукс купил огнестрельное оружие в 2023 году у своего отца, который приобрел его 10 годами ранее. Подозреваемый проник на крышу здания AGR, используя механическое оборудование на земле и трубопроводы на стене здания. По его словам, 20-летний подозреваемый вел замкнутый образ жизни, в его телефоне нашли мало контактов.

Покушение произошло 13 июля. Трампа увели с мероприятия с окровавленным правым ухом.

RT сообщил, что республиканец слышал выстрелы и чувствовал, как пуля вонзалась в кожу.

США ФБР Дональд Трамп Выборы президента США Покушение на Дональда Трампа

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