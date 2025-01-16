16 января 2025, 07:19

НАТО обвинили в попытке спровоцировать третью мировую войну

РИА «Новости»
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НАТО пытается вовлечь Румынию в военные действия через усиление конфликта на Украине, спровоцировав третью мировую. Об этом в интервью американскому журналисту Алексу Джонсу заявил кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску.

«Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте навязывает свои правила Евросоюзу и стремится спровоцировать в регионе третью мировую войну, используя Румынию как ключевую площадку. Это наибольшая опасность, с которой мы сталкиваемся», - сказал Джеорджеску.

Политик подверг критике власти западноевропейских стран, назвав их рабами системы.

«Запад хочет через них втянуть Румынию в глобальный конфликт. В НАТО идет борьба между продвигающим политику конфронтации европейским крылом и поборниками мира со стороны Дональда Трампа», - добавил он.

Ранее Трампа назвали первым политиком, честно признавшим лживость НАТО.

Войны НАТО Румыния
16 января 2025, 05:26
Полиция Италии заставила экоактивисток снять нижнее белье и приседать
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Активистки движения Extinction Rebellion, выступающего за защиту климата, рассказали, что полицейские города Брешиа на севере Италии унизительно с ними обращались, заставив во время допроса снять нижнее белье и приседать. Об этом сообщило издание The Guardian.

«Они попросили меня раздеться, снять нижнее белье и сделать три приседания, „для проверки“, как они говорят», - рассказала одна из женщин.

По ее словам, подобное лечение предназначалось только для женщин, а не для мужчин. Такому унизительному обращению подверглись семеро активисток.

Всего в главное управление полиции Брешии доставили 22 человека, задержанных во время акции протеста у завода итальянской аэрокосмической и оборонной компании Leonardo.

Протестующих продержали под стражей около семи часов до того, как им предъявили обвинения в подстрекательстве к мятежу и несогласованной демонстрации.

По словам адвоката активисток Гилберто Пагани, семь женщин планируют подать жалобу в ближайшие дни.

Сначала полиция Брешии опровергла обвинения, но затем заявила, что во время личного досмотра, проведенного женщинами-полицейскими в отношении женщин-активисток, их попросили «наклониться и осмотреть свои ноги на предмет наличия опасных предметов». Правоохранители добавили, что рабочие процедуры были соблюдены, достоинство людей не умалялось.

Главу МВД Италии уже призвали провести расследование в отношении действий полиции Брешиа.

Ранее активистка движения Femen попыталась украсть фигурку Христа из рождественского вертепа в Ватикане.

Италия Задержания Женщины Протесты Заводы Полиция Климат Экология
16 января 2025, 05:04
Байден не упомянул Россию в прощальной речи
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден выступил с прощальным обращением. Он пообещал мирную передачу власти, рассказал об изменении климата, но ни разу не упомянул Россию. Газета The Guardian транслировала его выступление.

Байден завершил свою 50-летнюю политическую карьеру. Он выступил из Овального кабинета в прайм-тайм, речь заняла около 15 минут. За это время президент ни разу не упомянул Россию.

Он заявил о формировании олигархии, обладающей огромным богатством, властью и влиянием, но пожелал успехов республиканцу Дональду Трампу и пообещал мирно передать ему бразды правления. Байден отдал дань уважения идее либеральной демократии, призвал внести в конституцию поправки о лишении любого президента иммунитета от судебного преследования , предупредил о разрушительных последствиях изменения климата.

Трамп победил на президентских выборах в ноябре 2024 года.

Его инаугурация намечена на 20 января.

США Белый дом в США Россия Джо Байден
15 января 2025, 22:49
Россиян обвинили в использовании французских виз для въезда в Финляндию
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Граждане России используют французские визы ради проникновения в Финляндию. Об этом сообщил местный портал Schengen News.

Авторы материала напомнили, что с осени 2022 года Финляндия перестала принимать заявления и не выдает шенгенские визы россиянам, однако они смогли найти способ обойти это ограничение.

По словам авторов статьи, граждане России получают французские визы, а затем с их помощью попадают в Финляндию и другие страны- члены Евросоюза. В связи с этим в финском издании выразили опасения «по поводу эффективности политики страны».

Ранее решение властей Венгрии о выдаче двухлетних виз россиянам вызвало критику в Евросоюзе. Владельцы такой карты могут более свободно передвигаться по Европе и имеют право находить работу на ее территории. В ЕС считают, что венгерское руководство создало угрозу безопасности своих граждан.

Финляндия Визы Россия Евросоюз
15 января 2025, 21:19
Трамп заявил о скором освобождении заложников в секторе Газа
РИА «Новости»
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Избранный президент США Дональд Трамп заявил о скором освобождении израильских заложников в секторе Газа, ссылаясь на достигнутые договоренности по этому вопросу. Об этом сообщило РИА «Новости».

Американский лидер написал об этом в социальной сети Truth Social.

Информацию о том, что палестинская группировка освободит заложников из числа израильтян сообщил и телеканал Al Jazeera , ссылаясь на источники.

«33 израильских заложника будут освобождены на первом этапе реализации соглашения», - уточнил канал.

Кроме того, по информации телеканала Израиль освободит около 250 палестинских заключенных, а также отведет силы на глубину 700 метров от границ сектора Газа.

До этого Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа и обмене пленными.

Ранее глава минобороны Израиля Исраэль Кац поручил военным разработать план полной ликвидации движения ХАМАС , если к инаугурации Трампа не получится договориться по пленным.

США Заключенные Израиль Белый дом в США Вашингтон Тюрьмы Дональд Трамп Конфликт Израиля и Палестины Ближний Восток Палестина

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